Обокравший автомобиль Всеволода Юргенсона мужчина оправдан по обвинению в преследовании полицейских

В четверг Харьюский уездный суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы Эркки Пярна, признанного виновным во взломе нескольких автомобилей с целью кражи и в систематическом вождении транспортного средства без водительских прав. Одной из жертв кражи со взломом стал, например, исключенный недавно из партии EKRE Всеволод Юргенсон. Более подробно о скандале с Юргенсоном читайте ЗДЕСЬ.

Вместе с назначенным Пярну ранее условным сроком совокупное наказание составляет шесть лет и два месяца лишения свободы. Его отсчет начинается с января, то есть с момента задержания и заключения под стражу.

При этом по эпизоду, связанному с кражей запасных автомобильных фар, суд Пярна оправдал. Кроме того, Пярн оправдан по эпизодам обвинения в частной слежке и в нанесении угрожающих и оскорбительных надписей на автомобили чиновников полиции. Например, прокурор утверждал, что слова „я знаю, где ты живешь, мент“ и „ПЕДОФИЛ“, написанные на машине полицейского, который ранее имел дело с Пярном, были результатом частной слежки со стороны Пярна и делом его рук. Также, согласно обвинению, Пярн проколол четыре шины на автомобиле полицейского.

Прокуратура была уверена и в том, что Пярн преследовал руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейса, на чьей машине кто-то написал „Какое это чувство, когда кто-то знает, где ты живешь, мистер Лейс“. По этому эпизоду суд также оправдал Пярна.

Согласно решению суда, Пярн должен оплатить судебные издержки в размере почти 8000 евро. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 2400 евро.

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