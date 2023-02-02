ФОТО | К годовщине Тартуского мирного договора в волости Вильянди демонтированы все красноармейские памятники

Ранее были демонтированы памятники в Вийратси, Кярстна, Суйслепа и Пяртси. В среду был демонтирован последний памятник, находившийся на кладбище Колга-Яани.

Останки советских солдат на холме Вийратси были перезахоронены на кладбище Колга-Яани. Останки советских десантников из Кярстна были перенесены на кладбище в Тарвасту. Около мыз Суйслепа и Пярсти захоронений не было.