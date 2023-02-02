02.02.2023, 19:36
ФОТО | К годовщине Тартуского мирного договора в волости Вильянди демонтированы все красноармейские памятники(4)
ФОТО: | Viljandi vald
В советское время на территории волости Вильянди было установлено шесть красноармейских памятников, из которых теперь остался лишь скромный памятный камень на кладбище Пайсту.
Ранее были демонтированы памятники в Вийратси, Кярстна, Суйслепа и Пяртси. В среду был демонтирован последний памятник, находившийся на кладбище Колга-Яани.
Останки советских солдат на холме Вийратси были перезахоронены на кладбище Колга-Яани. Останки советских десантников из Кярстна были перенесены на кладбище в Тарвасту. Около мыз Суйслепа и Пярсти захоронений не было.
Таким образом волость Вильянди очищена от красноармейских памятников к 103-летней годовщине подписания Тартуского мирного договора.