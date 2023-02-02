Новости Эстонии
02.02.2023, 19:36

ФОТО | К годовщине Тартуского мирного договора в волости Вильянди демонтированы все красноармейские памятники

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Punamonumendi eemaldamine Kolha-Jaani kalmistult
Punamonumendi eemaldamine Kolha-Jaani kalmistult
ФОТО: Hoovard Nurme | Viljandi vald

В советское время на территории волости Вильянди было установлено шесть красноармейских памятников, из которых теперь остался лишь скромный памятный камень на кладбище Пайсту.

Ранее были демонтированы памятники в Вийратси, Кярстна, Суйслепа и Пяртси. В среду был демонтирован последний памятник, находившийся на кладбище Колга-Яани.

Останки советских солдат на холме Вийратси были перезахоронены на кладбище Колга-Яани. Останки советских десантников из Кярстна были перенесены на кладбище в Тарвасту. Около мыз Суйслепа и Пярсти захоронений не было.

Таким образом волость Вильянди очищена от красноармейских памятников к 103-летней годовщине подписания Тартуского мирного договора.

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