„До предпоследнего дня была с нами, то рукой помашет, то воздушный поцелуй пошлет - говорить уже почти не могла“: последние дни Миланы Каштановой

Милана была единственной дочерью Вадима и Лены Каштановых. Осознать то, что ее больше нет, им сейчас очень сложно. Как жить дальше - неясно. Единственное, что как-то отвлекает - собака Тоффи, подарок Милане на 30-летие.

После травмы прошло уже тринадцать лет. Какими они были для вас, для Миланы? Что это были за годы?

Это были годы надежды, если одним словом. Было, конечно, многое: и боль, и преодоление. Много было и хорошего: радости, смеха и какой-то надежды. Вот и все. И все это было именно так, как получилось.

Получается, что пятого февраля случилось несчастье, а в субботу, четвёртого февраля, мы будем прощаться, то есть 13 лет с того дня прошло.

Поначалу мы надеялись, лишь бы выжила. Потом думали, лишь бы стала ходить. Потом на каком-то этапе мы поняли, что ходить и жить той жизнью, что живут сверстники, она не будет точно. Но мы адаптировались к этой жизни.

Всякое бывало, с тех пор, как из Тарту вернулись, прошло 10 лет. Были у нас и операции. Но в целом, Милана всегда в сознании была, всегда со своим набором человеческих качеств - это любовь к нам, любовь к друзьям, доброта, целеустремленность, забота. Все это было. Так вот и жили, адаптировали свою жизнь к этим условиям. Бывало и плохо, и тяжело. А вот сейчас вот, когда пустота наступила, думаешь, насколько хорошо было!

Как раз хотела вас спросить о том, какой была Милана? Вы уже немного рассказали. Я так понимаю, что несчастье не изменило ее как личность?

Да. Мы вчера вот узнали кое-что от Тани, подружки ее школьной, которая все эти годы была рядом. Обычно мы с женой по очереди сидели с Миланой. Чтоб мы вдвоем куда-то вышли, такое нечасто бывало. А когда Таня приходила, Миланка ее просила, чтобы она посмотрела, может, какие спектакли есть. Говорила: „Давай ты со мной посидишь, пускай родители сходят, отдохнут“. Мы не знали этого, вчера только Таня рассказала нам.

Это случилось внезапно? Или было постепенное ухудшение?