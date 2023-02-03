Долгожданное лекарство для лечения пациентов с COVID-19 поступило в аптеки

В начале января в больницы и во второй половине января в аптеки Эстонии поступил лекарственный препарат Paxlovid, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом. Как пишет издание Maaleht, это вселяет надежду, что теперь в больницы будет поступать меньше пациентов, входящих в группу риска.