03.02.2023, 09:00
Долгожданное лекарство для лечения пациентов с COVID-19 поступило в аптеки(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В начале января в больницы и во второй половине января в аптеки Эстонии поступил лекарственный препарат Paxlovid, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом. Как пишет издание Maaleht, это вселяет надежду, что теперь в больницы будет поступать меньше пациентов, входящих в группу риска.
В Эстонию поступило 4000 упаковок лекарственного препарата, предназначенного для лечения пациентов с COVID-19, а именно пожилых и людей, страдающих хроническимим заболеваниями. Препарат Paxlovid (действующие вещества нирматрелвир и ритонавир) выписывается пациентам, которые подвержены наибольшему риску развития тяжелого заболевания и госпитализации. Препарат рецептурный, в аптеке стоит 2,50 евро.