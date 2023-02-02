ЧП и криминал
02.02.2023, 13:35

Бордель в Ласнамяэ: женщину обвиняют в сдаче квартиры в аренду проституткам

 
Наталья не признает себя виновной. По словам ее адвоката Мадиса Махлапуу, обвинение абсолютно беспочвенно.
Наталья не признает себя виновной. По словам ее адвоката Мадиса Махлапуу, обвинение абсолютно беспочвенно.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Согласно обвинению Наталья знала, что в сдаваемых ею квартирах на улице Пинна в Таллинне арендаторы занимаются проституцией. По мнению прокуратуры, это можно квалифицировать как содействие проституции, пишет Eesti Päevaleht.

О борделях на улице Пинна и о том, что в них происходит, Eesti Päevaleht и RusDelfi рассказали в декабре 2022 года (Бордель, который работал на улице Пинна в течение многих лет, закрыли. Что стало роковым моментом?“). 1 февраля перед судом предстала собственница квартир, которая длительное время сдавала их в аренду проституткам и в течение по меньшей мере пяти лет знала, какие услуги в них оказываются.

Наталья, уезжая вместе с мужем из многоквартирного дома на столичной улице Пинна, нашла арендаторов, которые, по ее словам, должны были заниматься продажей пылесосов. И только после того, как поползли слухи о том, что в расположенных по соседству квартирах, принадлежащих ей и ее мужу, бывает подозрительно много мужчин, она засомневалась в том, что с квартирами все в порядке.

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