02.02.2023, 13:35
Бордель в Ласнамяэ: женщину обвиняют в сдаче квартиры в аренду проституткам
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно обвинению Наталья знала, что в сдаваемых ею квартирах на улице Пинна в Таллинне арендаторы занимаются проституцией. По мнению прокуратуры, это можно квалифицировать как содействие проституции, пишет Eesti Päevaleht.
О борделях на улице Пинна и о том, что в них происходит, Eesti Päevaleht и RusDelfi рассказали в декабре 2022 года („Бордель, который работал на улице Пинна в течение многих лет, закрыли. Что стало роковым моментом?“). 1 февраля перед судом предстала собственница квартир, которая длительное время сдавала их в аренду проституткам и в течение по меньшей мере пяти лет знала, какие услуги в них оказываются.