Бордель в Ласнамяэ: женщину обвиняют в сдаче квартиры в аренду проституткам

О борделях на улице Пинна и о том, что в них происходит, Eesti Päevaleht и RusDelfi рассказали в декабре 2022 года ( „ Бордель , который работал на улице Пинна в течение многих лет, закрыли. Что стало роковым моментом?“ ). 1 февраля перед судом предстала собственница квартир, которая длительное время сдавала их в аренду проституткам и в течение по меньшей мере пяти лет знала, какие услуги в них оказываются.

Наталья, уезжая вместе с мужем из многоквартирного дома на столичной улице Пинна, нашла арендаторов, которые, по ее словам, должны были заниматься продажей пылесосов. И только после того, как поползли слухи о том, что в расположенных по соседству квартирах, принадлежащих ей и ее мужу, бывает подозрительно много мужчин, она засомневалась в том, что с квартирами все в порядке.