Полиция предупреждает: мошенники используют SEB, Smart-ID и LHV для обмана пользователей

„На данный момент распространяется мошеннические схемы от имени SEB, Smart-ID и LHV. Мошенники могут прислать электронное письмо или SMS, в котором утверждается, что с вашим аккаунтом возникла проблема“, - объясняет PPA.

К сообщению прилагается ссылка, после нажатия на которую открывается крайне искусно подделанная домашняя страница, где человеку предлагают „войти в свой аккаунт“.

Полиция напоминает, что ни в коем случае не стоит открывать ссылку и уж тем более вводить там свом данные банковского счета и PIN-коды. Мошеннические письма и SMS лучше удалить и сообщить случае мошенничества полиции.

Чтобы избежать обмана со стороны мошенников, PPA советует пользователям заходить в свой интернет-банк только через приложение или через официальный сайт.