Министерство образования вернет допандемийные требования к окончанию основной школы
Вопреки прошлогодним заявлениям, в этом учебном году Министерство образования и науки вернет требования к окончанию основной школы, которые действовали до пандемии коронавируса. Минимальное количество баллов за госэкзамены повысится с 1 до 50.
В 2020 году из-за дистанционного обучения выпускные экзамены в основной школе были отменeны, в 2021 и 2022 годах они состоялись, но в качестве исключения было решено отменить привязку результатов экзаменов к окончанию школы. То есть для сдачи экзаменов за каждый из них нужно было получить минимум один балл. Тогда же Министерство образования заявляло о намерении превратить подобное исключение в правило. Однако планируемых изменений все же не будет, передает rus.err.
„В ходе дискуссии стало очевидно, что к тому моменту не было готовности упразднить минимальный порог баллов за экзамены. Теперь мы вернемся к той системе, которая действовала до пандемии коронавируса“, - сообщила завотделом Министерства образования и науки Юлле Матсин.
Так, нынешней весной для сдачи выпускных экзаменов вновь нужно будет верно ответить минимум на половину вопросов теста.