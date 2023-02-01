Министерство образования вернет допандемийные требования к окончанию основной школы

В 2020 году из-за дистанционного обучения выпускные экзамены в основной школе были отменeны, в 2021 и 2022 годах они состоялись, но в качестве исключения было решено отменить привязку результатов экзаменов к окончанию школы. То есть для сдачи экзаменов за каждый из них нужно было получить минимум один балл. Тогда же Министерство образования заявляло о намерении превратить подобное исключение в правило. Однако планируемых изменений все же не будет, передает rus.err.