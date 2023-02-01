МИД Эстонии вызвал на беседу посла Ирана(7)
МИД Эстонии вызвал в среду посла Ирана, чтобы выразить резкое осуждение поддержки Ираном российской агрессии против Украины, а также имеющие место масштабные нарушения в Иране прав человека.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония однозначно осуждает всяческую поддержку России в ее агрессии против Украины, в том числе решение Ирана поставить в Россию ударные беспилотники.
„Применение ударных дронов привело к многочисленным жертвам среди гражданских лиц и огромному ущербу для украинской инфраструктуры. Эстония призывает правительство Ирана полностью прекратить любую поддержку этой неоправданной и неспровоцированной агрессии“, - отметил министр.
„К тому же для Эстонии неприемлемы насильственные и репрессивные методы иранских властей при подавлении вспыхнувших в стране протестов. Защита прав человека является непреложной обязанностью для правительств всех стран-членов ООН. Мы осуждает казни граждан и жителей Ирана, а также волну насилия, которая привела к сотням погибших“.