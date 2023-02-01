Полиция задержала двух наркодельцов, которые зарабатывали на жизнь продажей амфетамина(3)
Полиция задержала в Пярну в качестве подозреваемых двух мужчин в возрасте 31 и 44 лет, которые занимались продажей амфетамина в основном в уездах Пярнумаа и Ярвамаа.
В сентябре прошлого года полиция сначала получила информацию о том, что 31-летний мужчина занимается торговлей наркотиками в западном регионе. „Мы собрали доказательства его деятельности и задержали его в прошлую среду, 25 января, в Пярну в качестве подозреваемого в преступлении“, – заявил руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргус Распел. Полиция нашла в доме мужчины около 400 граммов амфетамина.
Распел сказал, что в тот же день полиция задержала в Пярну ещё одного подозреваемого, при обыске места жительства и автомобиля которого полиция обнаружила почти 100 граммов амфетамина. „44-летнего мужчину полиция поймала в ходе обычного надзора за дорожным движением 15 января с подозрением на наркотическое опьянение за рулем автомобиля в центре Пярну. У патрульных полицейских также возникло подозрение, что в машине могут находиться запрещенные вещества, и они обыскали автомобиль. В ходе обыска в машине было найдено несколько пакетиков с амфетамином“, – сказал Распел.
Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, касающегося оборота наркотических веществ в крупном размере. „Оба мужчины из Пярну наказывались ранее за похожие правонарушения и для реинтеграции в общество были прикреплены к одному приюту. К сожалению, доказательства дают основание подозревать, что мужчины занимались торговлей наркотиками, и на основании собранной информации, среди их клиентов могли также быть люди, живущие в приюте“ – сказал Распел. По его словам, информация о возможной продаже наркотиков в местных общинах рано или поздно поступает в полицию, и люди, занимающиеся продажей, будут привлечены к ответственности.
Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас пояснила, что оба подозреваемых ранее наказывались за преступления, связанные с наркотиками, и по просьбе прокуратуры их взяли под стражу. „Оба мужчины были на испытательном сроке во время совершения вменяемых им правонарушений, и один из них даже был под электронным надзором. Это свидетельствует о том, что после отбывания реального тюремного заключения вместо того, чтобы вернуться в общество, мужчины решили продолжить преступный образ жизни. Количества, изъятого у обоих мужчин, хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у более чем 3000 человек. Такое количество наркотических веществ никто не может получить случайно или для личного потребления. Основываясь на собранных доказательствах, цель мужчин состояла в том, чтобы зарабатывать себе на жизнь продажей наркотических веществ. Поскольку предыдущие наказания не повлияли на их поведение, нет никаких оснований сомневаться в том, что они будут продолжать совершать преступления находясь на свободе. Поэтому, по мнению прокуратуры, необходимо было обратиться в суд за разрешением на взятие подозреваемых под стражу“, – сказала Турьякас.
Подозреваемых взяли под стражу на два месяца. Производством по уголовному делу руководит Ляэнеская окружная прокуратура.