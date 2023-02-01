ЧП и криминал
01.02.2023, 16:45

ФОТО | Работников дома попечения признали виновными в ненадлежащем обращении с детьми

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Лийна Отс-Ласс и Ану Алексеев. Третья обвиняемая Кятлик Мянник не явилась в суд на оглашение приговора.
Лийна Отс-Ласс и Ану Алексеев. Третья обвиняемая Кятлик Мянник не явилась в суд на оглашение приговора.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Бывшим работникам раквереского дома попечения Lille Kodu вынесен приговор по обвинению в ненадлежащем обращении с детьми. Их жертвами были дети с особыми потребностями, полностью зависевшие от обвиняемых.

Сегодня Вируский уездный суд вынес приговор в отношении бывших работников учреждения Hoolekandeteenused Lille Kodu. Ану Алеексеев (36), Лийна Отс-Лаас (27) и Кятлин Мянник (29) признаны виновными в применении физического насилия.

Суд приговорил Ану Алексеев к наказанию в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно. Наказание не будет повернуто к исполнению, если в течение трехлетнего испытательного срока она не совершит нового умышленного преступления.

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