01.02.2023, 16:45
ФОТО | Работников дома попечения признали виновными в ненадлежащем обращении с детьми(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывшим работникам раквереского дома попечения Lille Kodu вынесен приговор по обвинению в ненадлежащем обращении с детьми. Их жертвами были дети с особыми потребностями, полностью зависевшие от обвиняемых.
Сегодня Вируский уездный суд вынес приговор в отношении бывших работников учреждения Hoolekandeteenused Lille Kodu. Ану Алеексеев (36), Лийна Отс-Лаас (27) и Кятлин Мянник (29) признаны виновными в применении физического насилия.