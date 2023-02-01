Alexela снижает цены на газ на своих заправках

„В последнее время по причине снижения цен на газ мировом рынке мы смогли снизить цену на CNG на наших заправочных станциях в начале января. Сегодня цены на газ на мировом рынке продолжают падать по причине теплой погоды, и это дает нам возможность снизить на заправочных станциях цены на транспортное топливо как CNG, так и LNG“, – сказал член правления энергетической компании AS Alexela Тармо Кярсна.

Он добавил, что, поскольку в Эстонии природный газ не производится, мы зависим от импорта природного газа и цен на мировом рынке. Цена на местный биометан также определяется ценовым индексом мирового рынка природного газа.

С точки зрения бизнес-клиентов Кярсна отметил, что Alexela чтобы поддержать мотивацию переходить на газовое топливо предлагает бизнес-клиентам возможность зафиксировать цену на CNG на длительный период, так же, как это могут сделать частные и бизнес-клиенты в случае с электричеством и природным газом. Кроме того, фиксирование цен помогает снизить риск колебаний цен на газ. Затраты на топливо являются одними из самых больших в транспортном секторе, они также влияют на конкурентоспособность компании. „Газ, несомненно, является более экологичной альтернативой бензину и дизелю в транспортном секторе“.

Заправочные станции CNG Alexela расположены в двух местах в Харьюмаа, в трех в Таллинне, в двух в Тарту, а также в Йыгева и Выру. Станция LNG находится в Юри, в Харьюмаа, но Alexela планирует расширить возможности заправки LNG.