Elektrilevi прислал 15 писем, в которых сообщалось о разном времени обслуживания линий. Возмущенный клиент: мы не смогли попасть на дачу!

„Сообщаем, что 20.01.2023, в 10:00 - 14:00, произойдет плановое отключение электричества по адресу *****Alutaguse vald Ida-Viru maakond. Отключение электричества необходимо для обслуживания воздушной линии“, сообщений с таким содержимым, но с разными датами и временем читать Delfi получил несколько за небольшой отрезок времени.

„Проблема в том, что это дачный домик, и мы с семьей всегда заранее планируем поездки туда. По возможности избегая моментов, когда там могут случиться перебои с электроснабжением. Кому охота сидеть в темноте и без горячего чая?“, - рассказал читатель. „Вот и после первого сообщения мы перенесли нашу поездку на другое время, но через пару дней пришло второе сообщение с измененным временем работ, а еще через день - третье. Всего мы получили 15 сообщений, и везде были разные данные! Разумеется, при таких обстоятельствах мы вовсе отказались от идеи поездки на дачу, потому что не были уверены вообще ни в чем“.

Руководитель по коммуникации Elektrilevi Кристи Рейланд объяснила, что в Алутагузе в течение декабря были запланированы масштабные работы по строительству защищенной от непогоды сети, которые должны были быть выполнены в течение нескольких дней. „Это потому, потому что ради наших клиентов мы не делаем перерывов более чем на 4 часа. Первоначально запланированные работы в декабре были перенесены на январь, так как снежные бури и так приводили к перебоям, и мы не хотели создавать дополнительные помехи для наших клиентов“, - сказала Кристи Рейланд.

„Наша система оповещения устроена таким образом, что мы отправляем по 2 оповещения по каждой запланированной работе, а при изменении времени выполнения работы снова информируем заказчиков о каждой работе отдельно. Мы понимаем, что обилие уведомлений вызвало некоторое замешательство у клиентов, но для нас очень важным является своевременное информирование людей. Эти работы очень важны для строительства в данном регионе устойчивой к капризам погоды сети. Клиентам не обязательно находиться в это время дома, потому что работа ведется на улице, где расположены линии“, - объяснила представитель Elrktrilevi.