01.02.2023, 13:11
ВИДЕО | В Ласнамяэ пьяный водитель на Bolt Drive врезался в автобус. Автомобиль перевернулся на крышу
ФОТО: | PPA
Во вторник произошло ДТП на Мустакиви теэ в Ласнамяэ, где водитель на каршеринге Bolt Drive въехал в автобус, после чего автомобиль перевернулся на крышу. У водителя выявили состояние алкогольного опьянения.
Во вторник в 21:47 полиция получила вызов на Мустакиви теэ в Таллинне. Согласно первоначальной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и въехал в городской автобус. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Тем не менее, у водителя автомобиля Bolt Drive выявили состояние алкогольного опьянения.