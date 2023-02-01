Уголовное дело за посещение порносайтов. Представившиеся полицейскими мошенники выманили у жителя Эстонии крупную сумму

30 января полиция начала уголовное расследование по факту того, что в январе 69-летний житель Кярдла получил электронное письмо якобы от полиции. В письме мужчине сообщили, что против него возбуждено уголовное дело за посещение порносайтов. Мужчина ответил на письмо. После этого он получил еще одно письмо, в котором ему предлагали закрыть дело, если мужчина заплатит штраф в размере 7 522 евро.

Мужчина перевел запрошенную сумму денег на банковский счет неизвестного лица. Затем его попросили прислать номер своего удостоверения личности и фотографию, что он также выполнил.

После этого с него потребовали внести залог в размере 23 051 евро, и тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

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