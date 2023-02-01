Трое молодых людей угнали два автомобиля, один из которых потом нашли сгоревшим

Утром 31 января в полицию поступило сообщение о том, что ночью были угнаны автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, припаркованные на закрытой площадке перед частным домом на улице Лыуна в Валга.

Незадолго до полудня полицейский патруль обнаружил угнанный Volkswagen Passat у шоссе Пуурина-Люллемяэ-Литсметса. Рядом с авто никого не было.

Чуть позже поступила информация о другом угнанном автомобиле, который загорелся на парковке возле шоссе Камбья-Ребасе в Тартумаа. Возде этого авто также никого не было. Спасатели потушили огонь.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали троих молодых людей в возрасте 16-17 лет. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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