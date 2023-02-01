Внимание! В феврале пенсии поступят на счета пенсионеров с 3 по 6 число

Кати Кюмник, руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования, объясняет, что, хотя законом не обозначена дата, когда деньги должны быть зачислены на банковский счет получателя, стало обычным то, что они поступают 5-го числа. „Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы, в связи с чем часть выплат может быть произведена в пятницу вечером, из-за чего некоторые люди могут получить пенсию в понедельник. Это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию на свой счет в пятницу“, — говорит Кюмник.