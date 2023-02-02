ФОТО | Крупнейший в Эстонии продуктовый магазин закрывается на ремонт
13 марта закроется на капитальный ремонт гипермаркет Järve Selver – магазин с самым широким выбором свежих продовольственных товаров в Эстонии. Обновленный Selver, который после ремонта станет еще больше, откроется для посетителей в середине мая. За счет расширения торгового зала до 7500 квадратных метров увеличится ассортимент продовольственных товаров. Кроме того, полностью обновится концепция прилавков хлебобулочного, мясного и рыбного отдела, а также отдела кулинарии, предлагающего готовые блюда.
„Järve Selver – гипермаркет с самым широким в Эстонии выбором продовольственных товаров. Вот почему мы считаем этот магазин флагманом Selver и особенно гордимся его представительской ролью. Долгожданная и продуманная до малейшей детали реконструкция позволит Järve Selver шагнуть в новую эру. Очень скоро наши покупатели смогут получить здесь лучшие впечатления от первоклассного шопинга“, – сообщила руководитель сети Selver Кристи Ломп.
Впрочем, весна и лето будут весьма насыщенными для всего торгового центра Järve. Недавно в нем завершились масштабные работы по обновлению интерьера, скоро в здании будут установлены эскалаторы. Обновится и внешний вид центра, дизайн которого станет современнее. Благодаря запланированным новшествам и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты почувствуют себя удобнее, подъезжая к центру. Установленные на крыше солнечные панели позволят действовать экологичнее.
В течение всего периода реновации – с марта по август – магазины, кафе и рестораны центра продолжат работать. Администрация приложит все усилия для того, чтобы посетители центра могли делать покупки с максимальным удобством.
„Более 20 лет мы остаемся самым любимым жителями Эстонии мебельно-интерьерным центром, – сказала руководитель по развитию Järve Keskus Хелин Арро. – После работ по реновации в центре разместится первоклассный представительский магазин Selver, весной откроется самая современная и большая в нашем районе детская площадка, мы запланировали и другие новшества. Всё для того, чтобы каждый посетитель чувствовал себя у нас как дома“.
В новом Järve Selver клиентов будет ожидать роскошный выбор свежих овощей и фруктов, вертикальный сад с пророщенными зернами и побегами, а также пряными травами, широкий ассортимент смузи и свежевыжатых соков, насыщенных витаминами.
После реконструкции в Järve Selver откроется пекарня с уникальным выбором выпечки. Помимо свежих пирогов, чиабатт разных сортов и багетов, здесь ежедневно будет выпекаться бездрожжевой хлеб, хлеб на традиционной ферментированной закваске и дрожжевой хлеб ручной работы. Секретный ингредиент для всех видов хлеба Selver Pagarid – закваска, рецепту которой более века.
Новым хитом Järve Selver станет пицца, которую будут вручную готовить и выпекать в специальной двойной каменной печи, обустроенной по итальянской технологии.
В продовольственном отделе Järve Selver будет представлен еще более богатый выбор местных рыбных и мясных продуктов, расширится и ассортимент продукции Кухни Selver.
После реновации на первом этаже останутся только магазины, торгующие продуктами питания, а на втором посетителей будет ждать широкий выбор потребительских товаров, косметики, одежды, бытовой электроники и товаров для дома.
В ходе реконструкции будет модернизирован весь магазин, в том числе склад и помещения для персонала. При строительстве применяются самые современные и экологически безопасные технологические решения. Весь холодильный парк будет переведен на систему охлаждения на основе CO2, что позволит экономить почти 20% энергии, по сравнению с предыдущими аналогами.