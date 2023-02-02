ФОТО | Крупнейший в Эстонии продуктовый магазин закрывается на ремонт

„Järve Selver – гипермаркет с самым широким в Эстонии выбором продовольственных товаров. Вот почему мы считаем этот магазин флагманом Selver и особенно гордимся его представительской ролью. Долгожданная и продуманная до малейшей детали реконструкция позволит Järve Selver шагнуть в новую эру. Очень скоро наши покупатели смогут получить здесь лучшие впечатления от первоклассного шопинга“, – сообщила руководитель сети Selver Кристи Ломп.

Впрочем, весна и лето будут весьма насыщенными для всего торгового центра Järve. Недавно в нем завершились масштабные работы по обновлению интерьера, скоро в здании будут установлены эскалаторы. Обновится и внешний вид центра, дизайн которого станет современнее. Благодаря запланированным новшествам и пешеходы, и велосипедисты, и автомобилисты почувствуют себя удобнее, подъезжая к центру. Установленные на крыше солнечные панели позволят действовать экологичнее.

В течение всего периода реновации – с марта по август – магазины, кафе и рестораны центра продолжат работать. Администрация приложит все усилия для того, чтобы посетители центра могли делать покупки с максимальным удобством.

„Более 20 лет мы остаемся самым любимым жителями Эстонии мебельно-интерьерным центром, – сказала руководитель по развитию Järve Keskus Хелин Арро. – После работ по реновации в центре разместится первоклассный представительский магазин Selver, весной откроется самая современная и большая в нашем районе детская площадка, мы запланировали и другие новшества. Всё для того, чтобы каждый посетитель чувствовал себя у нас как дома“.

В новом Järve Selver клиентов будет ожидать роскошный выбор свежих овощей и фруктов, вертикальный сад с пророщенными зернами и побегами, а также пряными травами, широкий ассортимент смузи и свежевыжатых соков, насыщенных витаминами.