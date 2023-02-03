„У нас возник конфликт ценностей“. Расследование гибели парома „Эстония“ вновь сносит на скалы(15)
Расследовавший гибель парома „Эстония“ Рене Арикас обвиняет министерство в нарушении закона. Министерство называет происходящее конфликтом ценностей. Однако по-прежнему нет объяснений тому, с чем связано появление на борту судна „пробоины Эвертссона“, пишет издание Eesti Ekspress.
Расследование гибели парома „Эстония“ закончилось раздором, что неудивительно, стремление разобраться со старыми делами часто приводит к конфликтам. Два года назад шведские журналисты сняли документальный фильм о крушении парома „Эстония“, и сделанные ими в ходе подводных съемок затонувшего судна открытия обнажили давние раны. И вновь начались расследования, на которые были потрачены сотни рабочих часов и миллионы евро. Была создана детальная модель судна, но ответы на самые главные вопросы так и не были получены, что не удовлетворяет ни одну из сторон. В довершение всего возник конфликт между государственными учреждениями.