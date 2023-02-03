Новости Эстонии
03.02.2023, 11:50

„У нас возник конфликт ценностей“. Расследование гибели парома „Эстония“ вновь сносит на скалы

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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА РАБОТЕ: 31 января Рене Арикас оставил пост руководителя Эстонского центра исследований в сфере безопасности. Теперь он планирует отдохнуть.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА РАБОТЕ: 31 января Рене Арикас оставил пост руководителя Эстонского центра исследований в сфере безопасности. Теперь он планирует отдохнуть.
ФОТО: Marta Tuul | Delfi Meedia

Расследовавший гибель парома „Эстония“ Рене Арикас обвиняет министерство в нарушении закона. Министерство называет происходящее конфликтом ценностей. Однако по-прежнему нет объяснений тому, с чем связано появление на борту судна „пробоины Эвертссона“, пишет издание Eesti Ekspress.

Расследование гибели парома „Эстония“ закончилось раздором, что неудивительно, стремление разобраться со старыми делами часто приводит к конфликтам. Два года назад шведские журналисты сняли документальный фильм о крушении парома „Эстония“, и сделанные ими в ходе подводных съемок затонувшего судна открытия обнажили давние раны. И вновь начались расследования, на которые были потрачены сотни рабочих часов и миллионы евро. Была создана детальная модель судна, но ответы на самые главные вопросы так и не были получены, что не удовлетворяет ни одну из сторон. В довершение всего возник конфликт между государственными учреждениями.

В центре конфликта оказались Эстонский центр исследований в сфере безопасности (Ohutusjuurdluse Keskus, OJK) и Министерство экономики и коммуникаций (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, MKM). Правда Рене Арикас, до недавнего времени возглавлявший OJK, утверждает, что никакого конфликта нет. Что не помешало ему разослать в государственные учреждения письма, в которых от утверждает, что министерство нарушило закон, причем в четырех эпизодах. MKM оценивает происходящее, как конфликт ценностей.

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