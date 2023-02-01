Очереди в отделениях экстренной медицинской помощи: Министерство социальных дел обсуждает решения

„Простой бригад скорой помощи на пропускной в отделение больницы – пустая трата ресурсов и неприемлемый для общества факт. Мы знаем, что в этих машинах ждут пациенты так называемых желтой, оранжевой и красной триажных категорий, для них каждая минута может оказаться на счету. Кроме того, это ставит под угрозу здоровье других людей, к которым скорая помощь, простаивающая в очереди, не может подъехать своевременно, – заявил министр Пеэп Петерсон. – На сегодняшней встрече я ожидаю получить в первую очередь от больниц, но также и от скорой помощи, Департамента здоровья и Больничной кассы обзор масштабов проблемы очередей и плана действий по решительному улучшению ситуации“.