Norstat: отставание центристов от EKRE в рейтинге популярности партий уменьшилось

По данным Norstat, самой популярной политической организацией Эстонии остается Партия реформ, рейтинг которой за неделю снизился на 0,8% до 31,1%.

Поддержка EKRE уменьшилась с 21,3% до 20,8%, а популярность центристов выросла с 18% до 18,8%.

На четвертом месте находится „Эстония 200“, поддержка которой выросла с 10,7% до 11,3%, далее идут соцдемы - 8,1% и Isamaa - 6,6%, „Зеленых“ поддерживают 1,9%, „правых“ - 0,9% опрошенных.

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