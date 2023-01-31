Торговую сеть Maxima Eesti возглавит новый директор

„У каждого путешествия есть начало и конец, а моя работа в качестве руководителя Maxima Eesti была замечательным путешествием“, — сказал Эдвинас Волкас.

Эдвинас Волкас работает в компаниях группы Maxima с 2001 года, за эти годы он занимал руководящие должности в различных отделениях, в том числе в течение четырех лет был исполнительным директором болгарского филиала Maxima. Почти четыре года Волкас был исполнительным директором Maxima Eesti.

С февраля его сменит Кристина Мустонен.

Кристина Мустонен работала в группе компаний Vilniaus Prekyba с 2007 по 2020 год, где она выполняла обязанности директора по закупкам в Maxima Eesti, руководила несколькими отделами, а последние пять лет была главой коммерческого отдела и членом правления. Также она работала руководителем коммерческого отдела в Bauhof Grupp AS. С 2020 года по настоящее время Кристина Мустонен является членом правления и коммерческим директором компании HKScan Estonia AS.