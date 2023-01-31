Таллинн приглашает всех в субботу на День витаминов!

Тематический день расскажет и научит, как выращивать микрозелень – настоящий суперпродукт. В молодых растениях мало калорий, много белка и клетчатки, но особенно много различных витаминов. Витамины являются незаменимыми питательными веществами, жизненно важными для поддержания здоровья и повседневной работы организма.

Программа тематического дня:

12:00-13:00 – Мастер-класс OÜ Pisirohe (в конференц-зале Пальмового дома)

Здесь расскажут, насколько полезна микрозелень. Кроме того, ее можно будет попробовать и взять домой семена, чтобы вырастить эти полезные растения самостоятельно. Участники также смогут купить уже выращенную микрозелень.



13:00-14:00 – Экскурсия по съедобным растениям на русском языке (начало экскурсии в Пальмовом доме)

13:00-14:00 – Экскурсия по съедобным растениям на эстонском языке (начало экскурсии в Пальмовом доме)

14:00-15:00 – Мастер-класс OÜ Pisirohe (в конференц-зале Пальмового дома)



Мастер-классы и экскурсии по предварительной регистрации на сайте https://bit.ly/vitamiinipaev

Мероприятие является частью специальной программы Зеленой столицы Европы в Таллиннском ботаническом саду.