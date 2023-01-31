Таллинн приглашает всех в субботу на День витаминов!
Таллиннский ботанический сад и Зеленая столица Европы приглашают всех 4 февраля на День витаминов.
Тематический день расскажет и научит, как выращивать микрозелень – настоящий суперпродукт. В молодых растениях мало калорий, много белка и клетчатки, но особенно много различных витаминов. Витамины являются незаменимыми питательными веществами, жизненно важными для поддержания здоровья и повседневной работы организма.
Программа тематического дня:
12:00-13:00 – Мастер-класс OÜ Pisirohe (в конференц-зале Пальмового дома)
Здесь расскажут, насколько полезна микрозелень. Кроме того, ее можно будет попробовать и взять домой семена, чтобы вырастить эти полезные растения самостоятельно. Участники также смогут купить уже выращенную микрозелень.
13:00-14:00 – Экскурсия по съедобным растениям на русском языке (начало экскурсии в Пальмовом доме)
13:00-14:00 – Экскурсия по съедобным растениям на эстонском языке (начало экскурсии в Пальмовом доме)
14:00-15:00 – Мастер-класс OÜ Pisirohe (в конференц-зале Пальмового дома)
Мастер-классы и экскурсии по предварительной регистрации на сайте https://bit.ly/vitamiinipaev
Мероприятие является частью специальной программы Зеленой столицы Европы в Таллиннском ботаническом саду.