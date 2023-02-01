01.02.2023, 10:46
Скидки в Lidl без смартфона недоступны. Торговая сеть: пожилые люди могут приходить за покупками с кем-то из близких(1)
ФОТО: Lidl
В дополнение к еженедельным акциям у Lidl также есть приложение для смартфонов, которое содержит различные предложения и скидочные купоны. Если у клиента нет смартфона, эти скидки не предоставляются, пишет Delfi Ärileht.
Когда 75-летняя пенсионерка зашла в магазин Lidl и подошла к кассе, чтобы расплатиться за покупки, кассир спросила, есть ли у нее дисконтная карта Lidl Plus. Женщина ответила, что нет, просто потому, что у нее нет смартфона.