Новости Эстонии
01.02.2023, 10:46

Скидки в Lidl без смартфона недоступны. Торговая сеть: пожилые люди могут приходить за покупками с кем-то из близких

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Lidl Plus
Lidl Plus
ФОТО: Lidl

В дополнение к еженедельным акциям у Lidl также есть приложение для смартфонов, которое содержит различные предложения и скидочные купоны. Если у клиента нет смартфона, эти скидки не предоставляются, пишет Delfi Ärileht.

Когда 75-летняя пенсионерка зашла в магазин Lidl и подошла к кассе, чтобы расплатиться за покупки, кассир спросила, есть ли у нее дисконтная карта Lidl Plus. Женщина ответила, что нет, просто потому, что у нее нет смартфона.

„Очень большое количество пенсионеров преклонного возраста, в том числе и моя мама, не пользуются смартфоном, а когда она спросила, есть ли другой способ получить скидку, ей ответили, что нет“, — возмущается дочь пенсионерки.

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