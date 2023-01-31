Эксперты: слабая социальная защита представляет серьезную угрозу для конкурентоспособности Эстонии

По данным посвященного конкурентоспособности исследования швейцарского Международного института управленческого развития, в международном рейтинге из 63 государств Эстония поднялась на четыре позиции: с 26 на 22. По данным исследования, положительными характеристиками Эстонии являются благоприятная для предпринимательства налоговая система и бизнес-среда, а также высокий уровень образования. Конкурентоспособности Эстонии также способствует глобальный подход государства и предприятий, а также степень интегрированности в международные сети.

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отмечает, что основной проблемой с точки зрения сохранения конкурентоспособности Эстонии в будущем станет поддержание государства благосостояния в условиях стареющего общества. „Эстония уже сейчас входит в последнюю треть государств-членов Европейского союза по показателям социальной защиты и доли расходов на здравоохранение. Старение населения означает, что в будущем необходимо уделить больше внимания устойчивой организации соответствующих сфер“, – выделил Варблане факторы, угрожающие конкурентоспособности Эстонии.

В сравнении с другими странами в качестве фактора риска также приводится медленный рост производительности, отстающий от роста расходов на рабочую силу. „Быстрый рост расходов на рабочую силу сам по себе не снижает конкурентоспособность государства, если предприятия могут наращивать производительность в том же темпе. В Эстонии же производительность растет медленнее, чем расходы на рабочую силу. По причине демографической ситуации в Эстонии в течение ближайшего десятилетия все более сложной задачей будет сохранение конкурентоспособности предприятий на международном уровне на фоне давления зарплат, вызванного нехваткой рабочей силы“, – пояснил Варблане.