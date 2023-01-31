Эксперты: слабая социальная защита представляет серьезную угрозу для конкурентоспособности Эстонии(3)
В оценке будущей конкурентоспособности среди государств Эстония положительно выделяется степенью дигитализации в публичном секторе и активным использованием данных. На хорошем уровне также находится и образование. Однако способность экономики Эстонии к обновлению является средней. В качестве серьёзной проблемы отмечается работоспособность государства в условиях стареющего общества. Соответствующие оценки представлены в опубликованном докладе Центра мониторинга развития „Будущие факторы конкурентоспособности государства“.
По данным посвященного конкурентоспособности исследования швейцарского Международного института управленческого развития, в международном рейтинге из 63 государств Эстония поднялась на четыре позиции: с 26 на 22. По данным исследования, положительными характеристиками Эстонии являются благоприятная для предпринимательства налоговая система и бизнес-среда, а также высокий уровень образования. Конкурентоспособности Эстонии также способствует глобальный подход государства и предприятий, а также степень интегрированности в международные сети.
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отмечает, что основной проблемой с точки зрения сохранения конкурентоспособности Эстонии в будущем станет поддержание государства благосостояния в условиях стареющего общества. „Эстония уже сейчас входит в последнюю треть государств-членов Европейского союза по показателям социальной защиты и доли расходов на здравоохранение. Старение населения означает, что в будущем необходимо уделить больше внимания устойчивой организации соответствующих сфер“, – выделил Варблане факторы, угрожающие конкурентоспособности Эстонии.
В сравнении с другими странами в качестве фактора риска также приводится медленный рост производительности, отстающий от роста расходов на рабочую силу. „Быстрый рост расходов на рабочую силу сам по себе не снижает конкурентоспособность государства, если предприятия могут наращивать производительность в том же темпе. В Эстонии же производительность растет медленнее, чем расходы на рабочую силу. По причине демографической ситуации в Эстонии в течение ближайшего десятилетия все более сложной задачей будет сохранение конкурентоспособности предприятий на международном уровне на фоне давления зарплат, вызванного нехваткой рабочей силы“, – пояснил Варблане.
В период с 2014–2020 гг. расходы на рабочую силу в Эстонии выросли на 40 %, в то время как производительность рабочей силы – всего на 27 %. В Латвии соответствующие показатели составили +55 % и +33 %, в Финляндии – +6 % и +15 %. Положительное изменение принес 2021 год, когда производительность рабочей силы по первоначальным данным выросла на 18 % и в значительной мере превзошла рост расходов на рабочую силу (2 %).
С точки зрения долгосрочной конкурентоспособности крайне важными также являются цифровизация и переход на более экологичную экономику. Несмотря на то, что объем выбросов эстонских предприятий сокращается, он в 1,6 раза превышает средний показатель по Европейскому союзу. В индексе цифровой экономики и общества государств-членов ЕС Эстония располагается на 9-м месте. В то же время она отстает от большинства стран в сфере цифровизации предприятий. „Можно заметить, что уровень цифровизации предприятий в Эстонии рос медленнее, чем в других странах с аналогичным уровнем развития“, – отметил Варблане.
В будущем на конкурентоспособность государства будет влиять большее количество факторов, чем обсуждалось до настоящего момента. Из девяти факторов, рассмотренных Центром мониторинга развития в опубликованном недавно обзоре, по трем факторам Эстония продемонстрировала хорошие результаты, еще по трем – средние. В случае последних трех факторов ситуация в Эстонии является неблагоприятной.
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Краткий доклад „Будущие факторы конкурентоспособности государства“ является частью направления исследования Центра мониторинга развития „Сценарии зеленого перехода в Эстонии“. Исследование рассматривает ключевые поворотные моменты для выполнения зеленого перехода и анализирует, какие альтернативные сценарии развития в этой сфере могут сложиться в зависимости от принятых принципиальных решений и дальнейшего развития событий. Материалы направления исследования: www.arenguseire.ee.