Маарду увеличивает ряд городских пособий

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, нуждающимся людям город предоставляет разнообразные социальные пособия. „В трудные времена важно оказывать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. С этого года расширится круг получателей школьного пособия, и мы будем выплачивать пособие детям с первого по шестой класс. Размер пособия на день рождения для пожилых людей увеличится до 70 евро“, - сообщил мэр.

Школьное пособие назначается родителю, опекуну или родителю приемной семьи ребенка, которая в регистре народонаселения и по данным Эстонской инфосистемы образования является местом проживания ребенка, при следующих условиях: 1) ребенок идет в первый, второй или третий класс; 2) ходатай по данным регистра народонаселения проживал в Маарду как минимум 6 месяцев до того, как ребенок пошел с первого по шестой класс; 3) по данным регистра народонаселения, место жительства ребенка и ходатая совпадают.

В случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе за пределами Маарду, ходатай должен представить ходатайство в управу к 1 декабря того года, когда возникло право на пособие. Сумма пособия для первоклассника составляет 150 евро и для детей, идущих со второго по шестой класс– 50 евро.

Пособие на День рождения назначается по достижению человеком по данным регистра народонаселения 65-летнего возраста и далее ежегодно. Для получения пособия пожилому человеку необходимо передать отделу социальной помощи Маардуской горуправы номер своего расчетного счета. Размер пособия с этого года составляет 70 евро.

Стоимость рецептурных лекарств частично компенсируется неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости и лицам с недостатками здоровья в сумме до 110 евро в год. О пособии можно ходатайствовать 1 раз в квартал.

Пособие на приобретение или аренду личных вспомогательных средств и средств по уходу для неработающих лиц с недостатками здоровья составляет максимально 160 евро в год. О пособии можно ходатайствовать 1 раз в квартал.