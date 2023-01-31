ФОТО | Микроавтобус с рекламой Партии реформ припарковался в запрещенном месте. Но оштрафован не был

У места парковки стоит знак „место погрузки товара“. По словам хозяина гостиницы, припаркованный в неправильном месте автомобиль мешал их работам.

„Недавно приезжала машина с бельем, которая не смогла подъехать к дверям и должна была остановиться там, где остановка запрещена. Водитель был зол“, - сказал хозяин отеля Урмас Уустал.

Специалист по коммуникациям горуправы Хелле Толмофф сообщила, что предупреждение - это обычная практика. „Так как из-за погодных условий дорожная разметка в конкретном месте была недостаточно видна, надзорный отдел горуправы посчитал обоснованным сделать водителю транспортного средства письменное предупреждение“, - сказала она.