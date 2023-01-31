31.01.2023, 16:19
Мать, пытавшуюся лечить ребенка нетрадиционными средствами, обвиняют в его смерти(10)
ФОТО: ALEKSANDER PIHLAK | DELFI MEEDIA
Адвокат подсудимой поднимает вопрос: можно ли вообще обвинять человека в использовании нетрадиционной медицины, если это на государственном уровне не запрещено.
Прокурор Эвелин Ансип-Кукк обвиняет 49-летнюю мать нескольких детей Татьяну в смерти ее младшего ребенка. Согласно обвинению, имело место умышленное бездействие, когда ребенок остался без необходимого лечения, в результате чего он умер, пишет EPL.