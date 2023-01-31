Новости Эстонии
31.01.2023, 16:19

Мать, пытавшуюся лечить ребенка нетрадиционными средствами, обвиняют в его смерти

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Экран в Харьюском уездном суде
Экран в Харьюском уездном суде
ФОТО: ALEKSANDER PIHLAK | DELFI MEEDIA

Адвокат подсудимой поднимает вопрос: можно ли вообще обвинять человека в использовании нетрадиционной медицины, если это на государственном уровне не запрещено.

Прокурор Эвелин Ансип-Кукк обвиняет 49-летнюю мать нескольких детей Татьяну в смерти ее младшего ребенка. Согласно обвинению, имело место умышленное бездействие, когда ребенок остался без необходимого лечения, в результате чего он умер, пишет EPL.

Защитник подсудимой присяжный адвокат Ану Тоомемяги-Кивистик не пожелала подробно комментировать данный случай, но заметила, что большую роль здесь сыграла набирающая популярность как в Эстонии, так и по всему миру альтернативная или нетрадиционная медицина.

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