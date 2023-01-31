Пропавший в Тарту пожилой мужчина с признаками переохлаждения доставлен в больницу

Сообщалось, что последний раз персонал видел его около 19 часов.

Уходя, мужчина был одет в темно-синюю куртку и черные туфли.

Вскоре от полиции поступило сообщение о том, что мужчина найден в деревне Выйбла в Тартумаа благодаря бдительному гражданину, который позвонил в центр тревоги.

С признаками переохлаждения Валерий был доставлен медиками скорой в больницу.

Полиция благодарит все, кто помог с распространением сообщения о поисках.

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