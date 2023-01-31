31.01.2023, 12:01
Пропавший в Тарту пожилой мужчина с признаками переохлаждения доставлен в больницу
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Сегодня полиция попросила помощи в поисках 73-летнего Валерия, который вчера вечером ушел из дома попечения на улице Нылваку в Тарту и не вернулся.
Сообщалось, что последний раз персонал видел его около 19 часов.
Уходя, мужчина был одет в темно-синюю куртку и черные туфли.
Вскоре от полиции поступило сообщение о том, что мужчина найден в деревне Выйбла в Тартумаа благодаря бдительному гражданину, который позвонил в центр тревоги.
С признаками переохлаждения Валерий был доставлен медиками скорой в больницу.
Полиция благодарит все, кто помог с распространением сообщения о поисках.