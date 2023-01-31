ЧП и криминал
31.01.2023, 12:25

Наехал на хулигана и отправил его в вытрезвитель. Патрульный полицейский оказался на скамье подсудимых

 
Служебные отношения с полицейским приостановлены уже почти год.
Служебные отношения с полицейским приостановлены уже почти год.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Защита полицейского считает, что наезд на убегавшего при погоне — это несчастный случай, в котором виновен сам потерпевший, пишет Eesti Päevaleht.

В первые выходные апреля 2022 года на улице Рюйтли в Пярну, в так называемом Бермудском треугольнике (участок улицы, на котором расположено множество баров) полно людей, желающих повеселиться. Коронавирусные ограничения только что отменены и народ может оттянуться на славу. Возле караоке-бара Coco Loco дежурит полицейский патруль в лице Робертаса Пожелы (на данный момент 26 лет) и его спутницы жизни Янели, работавшей помощником полицейского.

Ранним субботним утром, около четырех часов, на капот патрульной машины запрыгивает парень и поднимает руки к небу, словно празднуя содеянное.

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