Наехал на хулигана и отправил его в вытрезвитель. Патрульный полицейский оказался на скамье подсудимых

В первые выходные апреля 2022 года на улице Рюйтли в Пярну, в так называемом Бермудском треугольнике (участок улицы, на котором расположено множество баров) полно людей, желающих повеселиться. Коронавирусные ограничения только что отменены и народ может оттянуться на славу. Возле караоке-бара Coco Loco дежурит полицейский патруль в лице Робертаса Пожелы (на данный момент 26 лет) и его спутницы жизни Янели, работавшей помощником полицейского.



Ранним субботним утром, около четырех часов, на капот патрульной машины запрыгивает парень и поднимает руки к небу, словно празднуя содеянное.