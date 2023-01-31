В снежном парке Нымме пострадала девушка. Представитель организации: полностью исключить несчастные случаи нельзя

Как сообщает Спасательный департамент, 26 января в 11:27 спасатели получили вызов в снежный парк Нымме, где во время катания на сноуборде девушка упала и получила травму. Команда спасателей на вакуумном матрасе подняла девушку на гору, после чего скорая помощь доставила ее в больницу.

Исполнительный директор парка Лийс Неэдрит сказала Delfi, что в прошлый четверг на горке действительно произошел небольшой инцидент, когда девушка упала во время катания на сноуборде. „Столкновения не было. К сожалению, мы не можем раскрывать дополнительные обстоятельства случившегося, так как речь идет о приватной информации“.

Неэдрит добавила, что Ныммеская спасательная команда и Таллиннская скорая помощь являются партнерами снежного парка Нымме. „Каждый год мы организуем совместные учения по спасению на горе в снежном парке, чтобы наша команда и спасатели могли отработать сотрудничество и различные решения по спасению на снегу. Этот опыт полезен спасателям и при работе с другими несчастными случаями, связанными с зимними видами спорта“.

Исполнительный директор сообщила, что они приложат все усилия, чтобы сделать занятия спортом более безопасными, но полностью исключить несчастные случаи и падения не представляется возможным.

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