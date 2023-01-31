За год цены на туалетную бумагу подскочили в Эстонии на 40-50%

Пресс-секретарь Selver Риво Вески сообщил ERR, что повышение цен связано с ростом цен на газ и электроэнергию с 24 февраля прошлого года: „Бумагоделательные машины нагреваются паром, для производства которого используется газ. Производственные и упаковочные линии работают на электричестве. Производство бумаги очень энергоемкое, и биржевая цена на целлюлозу также стала фактором, повлиявшим на стоимость. Спрос на мировом рынке растет, это основной фактор повышения стоимости“, – пояснил он.

Кроме того, на некоторых производителей повлияла война, поскольку она привела к прекращению поставок более дешевой целлюлозы из России.

По словам пресс-секретаря Prisma Кристийны Тамберг, по поведению потребителей видно, что они выбирают более тщательно и ищут товары со скидкой: „Часто люди готовы отказаться от прежних предпочтений и купить более дешевый продукт, знакомятся с новыми продуктами и продуктами собственной марки“.

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