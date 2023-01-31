31.01.2023, 21:28
Куда мигрировали зрители российских пропагандистских каналов? Нет, они не переключились на ЭТВ+(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Наверняка в Эстонии значительная часть населения продолжает без проблем смотреть российские телеканалы, транслирующие пропаганду, пишет издание Eesti Päevaleht.
С начала войны в Украине дня не прошло, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отключил в Эстонии пять российских пропагандистских каналов. Некоторое время спустя список отключенных каналов пополнился. Причина отключения проста: 24 февраля прошлого года каналы транслировали речь президента РФ Владимира Путина, в которой он оправдал нападение России на Украину.