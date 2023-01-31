Куда мигрировали зрители российских пропагандистских каналов? Нет, они не переключились на ЭТВ+

С начала войны в Украине дня не прошло, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отключил в Эстонии пять российских пропагандистских каналов. Некоторое время спустя список отключенных каналов пополнился. Причина отключения проста: 24 февраля прошлого года каналы транслировали речь президента РФ Владимира Путина, в которой он оправдал нападение России на Украину.