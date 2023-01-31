Новости Эстонии
31.01.2023, 21:28

Куда мигрировали зрители российских пропагандистских каналов? Нет, они не переключились на ЭТВ+

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ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

Наверняка в Эстонии значительная часть населения продолжает без проблем смотреть российские телеканалы, транслирующие пропаганду, пишет издание Eesti Päevaleht.

С начала войны в Украине дня не прошло, как Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отключил в Эстонии пять российских пропагандистских каналов. Некоторое время спустя список отключенных каналов пополнился. Причина отключения проста: 24 февраля прошлого года каналы транслировали речь президента РФ Владимира Путина, в которой он оправдал нападение России на Украину.

Что же смотрят теперь те зрители, которые предпочитали получать „новости“ по российским телевизионным каналам? Наверняка в Эстонии значительная часть населения продолжает без проблем смотреть российские телеканалы, транслирующие пропаганду. Такой вывод позволяет сделать проведенное фирмой Kantar Emor исследование, показавшее, что русскоязычный телеканал ЭТВ+ сумел перетянуть лишь небольшую часть тех зрителей, которые смотрели пропагандистские каналы.

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