Более половины жителей Эстонии проживает в многоквартирных домах, недостаточно готовых к кризису

„На прошлой неделе я предложил правительству выделять Спасательному департаменту 15 миллионов евро в год для организации раундов подачи заявок на поддержку создания укрытий в квартирных товариществах или переделку существующих помещений. Такая мера поддержки позволила бы ежегодно поддерживать 300-500 квартирных товариществ для улучшения жилищных условий в местах для укрытия, то есть за десять лет мы создали бы укрытия, отвечающие базовым требованиям, почти для полумиллиона жителей“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Убежища разделяются на общественные, то есть предназначенные для всех, на домашние, а именно только для людей, проживающих в доме и их близких, а также на комнатные – например, ванная комната. Если общественное убежище создано прежде всего для людей, находящихся во время опасности на улице, то люди на работе или дома должны оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал.

„Можно укрыться в подвалах многих многоквартирных домов, но в этих помещениях требуется уборка или строительные работы, чтобы сделать их пригодными для укрытия“, - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и добавил, что департамент совместно с TalTech проводит анализ самых распространенных зданий и сооружений в Эстонии, чтобы лучше понять, какие работы потребуются для улучшения состояния помещений для укрытия.

Результаты анализа будут готовы к концу февраля, а к концу марта Спасательный департамент разработает конкретные рекомендации по улучшению состояния помещений для укрытия в этих зданиях. В апреле департамент откроет прием заявок для квартирных товариществ, которые смогут обращаться за денежными средствами на различные работы по улучшению мест для укрытия в своём доме.