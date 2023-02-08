Новости Эстонии
08.02.2023, 08:59

Как часто TTJA принимает решения в ущерб потребителю? Ответ вас удивит!

 
Kaup24
Kaup24
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В большинстве случаев в Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращаются, если покупатель считает, что его права были нарушены или что продавец поступил с ним несправедливо. Мы выяснили, как часто TTJA сталкивался с ситуациями, когда спорное решение принимается против клиента, а не в его пользу, пишет Äripäev.

По словам эксперта по консультированию секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA Маргот Леэн, в большинстве случаев удается найти решение спора путем переговоров и примирения сторон. Однако бывают и ситуации, когда это невозможно.

„В тех спорах, где потребитель и продавец не приходят к соглашению в ходе рассмотрения дела, решение комиссии решается в среднем на 70% в пользу потребителя и на 30% в пользу продавца. В 2022 году комиссия приняла в общей сложности 895 решений, и в 295 из этих случаев иск потребителя не был удовлетворен“, — сказал Леэн.

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