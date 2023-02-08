08.02.2023, 08:59
Как часто TTJA принимает решения в ущерб потребителю? Ответ вас удивит!
ФОТО: | Õhtuleht
В большинстве случаев в Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращаются, если покупатель считает, что его права были нарушены или что продавец поступил с ним несправедливо. Мы выяснили, как часто TTJA сталкивался с ситуациями, когда спорное решение принимается против клиента, а не в его пользу, пишет Äripäev.
По словам эксперта по консультированию секретариата Комиссии по потребительским спорам TTJA Маргот Леэн, в большинстве случаев удается найти решение спора путем переговоров и примирения сторон. Однако бывают и ситуации, когда это невозможно.