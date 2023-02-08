Как часто TTJA принимает решения в ущерб потребителю? Ответ вас удивит!

По словам эксперта по консультированию секретариата Комиссии по потребитель ским спорам TTJA Маргот Леэн, в большинстве случаев удается найти решение спора путем переговоров и примирения сторон. Однако бывают и ситуации, когда это невозможно.

„В тех спорах, где потребитель и продавец не приходят к соглашению в ходе рассмотрения дела, решение комиссии решается в среднем на 70% в пользу потребителя и на 30% в пользу продавца. В 2022 году комиссия приняла в общей сложности 895 решений, и в 295 из этих случаев иск потребителя не был удовлетворен“, — сказал Леэн.