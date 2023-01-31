Новая услуга Bolt: возможность доплачивать за получение не очень понятных преимуществ

Сама компания называет предлагаемую за шесть евро услугу словами „премиум-функции“ и „особые преимущества“.

Однако, если вы посмотрите, что клиент получает за эту сумму, первой в списке из пяти наименований вы заметите услугу „защита цены“. Вероятно, предполагается, что приложение запросит у вас после поездки цену, которую обещало перед поездкой — раньше так и было, но в последнее время реальная цена поездки может стать для клиента настоящим сюрпризом.

Во-вторых, обещают нечто под названием „обслуживание в приоритетном порядке“. Это немного странное обещание, поскольку Bolt всегда работал в порядке живой очереди. Вероятно, сейчас в этом отношении произойдут изменения, и клиентам, которые не платят абонентскую плату, придется ждать такси дольше, так как водители больше не обязаны принимать определенный процент заказов.

Кроме того, обещана „премиум-поддержка клиентов“, термин, который невозможно понять. Это может быть связано с особенно вежливым тоном разговора с помощью текстовых сообщений. Кроме того, по обещанию компании, клиенты Bolt Plus могут тестировать новые функции приложения раньше других, т.е. быть бета-тестерами.

Некоторые пользователи заметили, что услуга Bolt Plus предлагается людям по четырем разным ценам: 2,99; 4,49; 5,99 и 6,99 евро в месяц. В последнем случае клиенту предлагается не пять, а шесть дополнительных услуг:

Сам Bolt описал в своих условиях обслуживания, что время автоматического продления подписки Bolt Plus зависит как от даты вашего первоначального заказа, так и от того, выбрал ли человек месячную или годовую подписку.