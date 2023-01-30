Мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus в целях экономии остановил на три месяца работу скотобойни(3)
Мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus остановил работу скотобойни до конца марта
Член правления мясоперерабатывающего предприятия Saaremaa Lihatööstus OÜ Кристьян Леэдо сообщил, что принято решение остановить работу скотобойни, так как мясокомбинат ищет возможности для сокращения расходов в нынешней кризисной ситуации.
„Мы приостановили работу скотобойни временно с 01.01 - 31.03.2023, так как в этот период интенсивность работы ниже, и это поможет сэкономить на расходах“, - пояснил он.
По информации Krediidiinfo также видно, что с сентября штат предприятия уменьшился на 34 человека.
По словам Леэдо, сокращение числа работников связано в основном с закрытием в конце прошлого года мясных прилавков. „Закрыли прилавки, так как после COVID-19 их продажи не восстановились до уровня перед пандемией, и они скорее приносили убытки. Поскольку подорожение энергии и всего другого заметно увеличило нашу расходную базу, то мы сочли, что будет правильным их закрыть“, - сказал он, В то же время не исключено, что в будущем мясные прилавки будут вновь открыты.
По словам представителя Saaremaa Lihatööstus, невозможно переложить весь рост расходов из-за повышения цен на потребителя. „Близлежащие страны применили меры поддержки обрабатывающей промышленности, чтобы пережить сложное время. Эстония этого не сделала, что ставит нас в неравное положение по сравнению с предприятиями из этих стран“, - добавил Леэдо.