ВИДЕО | Шлемы российских танкистов и Z-эмблемы: смотрите, какие военные трофеи привозит эстонец из Украины

Однако путь волонтера для Антса начался не в прошлом году. Первый раз мужчина поехал в Украину 4 апреля 2015 года, чтобы прежде всего помочь там военным беженцам. Через какое-то время он начал уже возить военное обмундирование, которое местные добровольцы доставляли на передний край. „Если бы мы не помогали сейчас украинцам, они бы проиграли, а следующими обязательно стали бы мы. Независимо от зонтика НАТО и всего другого“, - вспоминает мужчина собственные мысли, которые овладели им 8 лет назад, когда он начал работать волонтером.

Вещи российских солдат идут на продажу

К сегодняшнему дню его роль волонтера немного изменилась, потому что помимо прочего он привозит с собой из Украины и военные трофеи, чтобы продавать их в местной группе Militaarturg в Facebook. На полученные деньги он покупает необходимое военное снаряжение и доставляет его в Украину. Но к продаже трофеев он пришел только в прошлом году. „Покупая вещь, человек получает в обмен на пожертвование воспоминание - будь это военный трофей, сумка с украинской символикой или что-то другое. У него остается что-то, что будет напоминать о том, что он внес свой вклад“.

Антс очень ценит вклад эстонцев. „Эстонцы очень сильно поддерживают Украину - как денежно, так и вещами. Я делаю самую малость - отвожу вещи на место. Без пожертвований это было бы вообще невозможно“, - говорит мужчина. Мнение украинцев об эстонцах тоже превосходное. „Эстонцев в Украине ценят очень высоко. Страны Балтии так много делают, что для украинцев это нечто сверхъестественное - как такое возможно, что столь маленькие страны способны на какую большую помощь“.

Хотя деятельности Антса по продаже трофеев имеет благородные мотивы, этично ли продавать то, что ранее принадлежало какому-то российскому солдату? Антс считает, что да, и что у этих вещей скорее историческая ценность. „Необходимо показывать, под какими символами в XXI веке в Европе одна страна напала на другую и убивала людей. Такие вещи нельзя уничтожать“, - говорит Антс.

Как долго намерен мужчина возить из Украины трофеи и продавать их в Эстонии? „До победы Украины“, - уверенно говорит Антс.