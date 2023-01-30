Eesti Gaas снизит цену на газ более, чем наполовину

„Теплая зима, полные резервуары и новые маршруты поставок вернули мировую рыночную цену на газ к довоенному уровню. Это позволяет нам снизить цену для частных потребителей больше, чем предполагалось изначально. Впервые цена на газ также оказалась ниже вступившего в силу в октябре уровня компенсации цен на энергию, что позволяет государству экономить на расходах“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Сейчас, в разгар отопительного сезона, можно сказать, что не только снизилась цена на газ, но и есть признаки того, что газ возвращается вновь становится конкурентоспособным. Некоторые наши бизнес-клиенты, использовавшие альтернативные виды топлива, возвращаются к газу, поскольку сегодня отопление и производство при помощи природного газа стали более доступны, чем, например, на дизельном топливе или сжиженном газе. Ездить на автомобилях на CNG также уже дешевле, чем на бензине“, - отметил Каасик.

„Газ по-прежнему играет важную роль в диверсификации энергетического портфеля Эстонии и поддержке зеленого перехода. Благодаря своей чистоте и гибким возможностям использования газ является наиболее естественным союзником возобновляемой энергии, помогая производить энергию, когда ветер не дует и солнце не светит. Газ необходим для промышленности, и остается удобным и разумным источником энергии для дома“, - добавил Каасик.