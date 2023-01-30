Руководители комиссий по иностранным делам призывают создать международный трибунал для России

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, Российская Федерация продолжает грубо и неприкрыто нарушать международные правовые акты и обязанности, в том числе все принципы Устава ООН, ведя агрессивную войну против Украины, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. По их словам, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, нарушающей международные соглашения, договоры или гарантии, является преступлением против мира.

„Подчеркиваем, что преступления, до сегодняшнего дня совершенные вооруженными силами Российской Федерации в Украине, являются проявлением цинизма и безнаказанности, а также игнорируют правила ведения войны и законы, ограничивающие использование военной силы. Осуждаем агрессивную войну Российской Федерации против Украины и не признаем аннексию захваченных территорий“, – отмечают они в заявлении, сделанном накануне саммита Европейского союза и Украины.

Руководители комиссий по иностранным делам выражают твердую поддержку расследованию, начатому Международным уголовным судом с целью выявления и привлечения к ответственности всех лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. „Мы поддерживаем создание специального международного трибунала, чтобы передать под суд лиц, совершивших международное преступление агрессии, начатое в процессе полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию суверенной Украины 24 февраля 2022 года, создав для этого соответствующее правовое основание в дополнение к Международному уголовному суду, не имеющему возможности осуществить юрисдикцию над данной агрессией“, – пишут они.

Помимо этого, руководители комиссий выражают солидарность с Украиной и ее народом и призывают всех партнеров показать свою поддержку всеми возможными способами, в том числе и посещением Украины.