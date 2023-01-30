Руководители комиссий по иностранным делам призывают создать международный трибунал для России
Сегодня по инициативе Балтийских стран руководители комиссий по иностранным делам 19 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением, в котором выражают поддержку расследованию военных преступлений и преступлений против человечности в Международном уголовном суде, но также считают необходимым создать специальный международный трибунал, чтобы расследовать преступление агрессии, совершенное Россией в процессе военного вторжения на территорию Украины, и передать совершивших это преступление под суд.
По словам руководителей комиссий по иностранным делам, Российская Федерация продолжает грубо и неприкрыто нарушать международные правовые акты и обязанности, в том числе все принципы Устава ООН, ведя агрессивную войну против Украины, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. По их словам, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, нарушающей международные соглашения, договоры или гарантии, является преступлением против мира.
„Подчеркиваем, что преступления, до сегодняшнего дня совершенные вооруженными силами Российской Федерации в Украине, являются проявлением цинизма и безнаказанности, а также игнорируют правила ведения войны и законы, ограничивающие использование военной силы. Осуждаем агрессивную войну Российской Федерации против Украины и не признаем аннексию захваченных территорий“, – отмечают они в заявлении, сделанном накануне саммита Европейского союза и Украины.
Руководители комиссий по иностранным делам выражают твердую поддержку расследованию, начатому Международным уголовным судом с целью выявления и привлечения к ответственности всех лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. „Мы поддерживаем создание специального международного трибунала, чтобы передать под суд лиц, совершивших международное преступление агрессии, начатое в процессе полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию суверенной Украины 24 февраля 2022 года, создав для этого соответствующее правовое основание в дополнение к Международному уголовному суду, не имеющему возможности осуществить юрисдикцию над данной агрессией“, – пишут они.
Помимо этого, руководители комиссий выражают солидарность с Украиной и ее народом и призывают всех партнеров показать свою поддержку всеми возможными способами, в том числе и посещением Украины.
К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Дании, Финляндии, Бельгии, Словении, Хорватии, Испании, Швеции, Ирландии, Норвегии, Украины, Соединенного Королевства, Германии, Болгарии, Голландии и Европейского парламента. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Андрес Сутт.