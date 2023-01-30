Эстония заняла третье место в мировом индексе свобод человека

Индекс свободы человека (Human Freedom Index) учитывает различные показатели личных и экономических свобод человека, таких как верховенство закона, свобода передвижения, охрана и безопасность, права собственности и прочее. По каждому из них странам выставляются баллы - от 0 до 10. И чем он выше, тем больше уровень свободы человека в стране по данному критерию. В Эстонии личные свободы оценили в 9,28 баллов, экономические в - 7,95 баллов и человеческие свободы в 8,73 баллов.