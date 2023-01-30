Эстония заняла третье место в мировом индексе свобод человека(13)
По данным американского аналитического центра - Института Катона - Эстония занимает третье место среди 165 стран по уровню свобод. Это на одну позицию выше, чем в прошлом году.
Индекс свободы человека (Human Freedom Index) учитывает различные показатели личных и экономических свобод человека, таких как верховенство закона, свобода передвижения, охрана и безопасность, права собственности и прочее. По каждому из них странам выставляются баллы - от 0 до 10. И чем он выше, тем больше уровень свободы человека в стране по данному критерию. В Эстонии личные свободы оценили в 9,28 баллов, экономические в - 7,95 баллов и человеческие свободы в 8,73 баллов.
Сейчас Эстония уступает только Швейцарии и Новой Зеландии. Также в первую десятку входят такие страны, как Дания, Ирландия, Швеция, Исландия, Финляндия, Нидерланды и Люксембург.
Латвия занимает - 15 место, Литва - 17 место. Россия расположилась на 119 месте, а замыкает список Сирия.
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