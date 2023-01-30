30.01.2023, 12:10
ФОТО | Автомобиль снес дорожные знаки и выехал в поле: водитель в больнице
В понедельник около десяти часов утра в деревне Айнду в Вильяндимаа произошла авария, в которой пострадал человек.
По предварительным данным, легковой автомобиль Audi по неизвестной причине снес несколько дорожных знаков, после чего выехал в поле.
Находившуюся за рулем 24-летнюю женщину доставили в больницу Вильянди. Водитель был пристегнут ремнями безопасности и покрышки соответствовали требованию. Дорога на месте аварии была мокрой.
Точные обстоятельства устанавливаются.