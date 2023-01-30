ЧП и криминал
30.01.2023, 12:10

ФОТО | Автомобиль снес дорожные знаки и выехал в поле: водитель в больнице

 

В понедельник около десяти часов утра в деревне Айнду в Вильяндимаа произошла авария, в которой пострадал человек.

По предварительным данным, легковой автомобиль Audi по неизвестной причине снес несколько дорожных знаков, после чего выехал в поле.

Находившуюся за рулем 24-летнюю женщину доставили в больницу Вильянди. Водитель был пристегнут ремнями безопасности и покрышки соответствовали требованию. Дорога на месте аварии была мокрой.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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