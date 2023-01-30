Coca-Cola HBC получила престижный титул Доу-Джонса в области устойчивого развития(1)
Компании Coca-Cola HBC, на основании индекса устойчивого развития Доу-Джонса (DJSI), был присвоен титул самой устойчивой в мире компании по производству напитков. Рейтинг составляется S&P Global каждый год, а Coca-Cola HBC, которая последние двенадцать лет была в числе первых, признавалась победителем шесть раз.
„Это очень высокое признание, но также и большая ответственность. Мы понимаем, что предстоит ещё много работы, при этом мы очень зависим от партнёрских отношений. Поэтому мы благодарим наших клиентов, поставщиков и деловых партнёров за их постоянную поддержку в разработке инновационных решений, которые помогают нам справляться с серьёзными вызовами“, — прокомментировала Дарья Саар, руководитель по связям с общественностью и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Эстонии.
„Например, в сотрудничестве с Eesti Taaskasutusorganisatsioon и Eesti Pandipakend в 2021 году в Эстонии было переработано 88% ПЭТ-упаковки. Также стоит отметить, что подразделение Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии за последние 10 лет сократило выбросы CO2 на 45%. 100% электроэнергии, используемой нашими производственными единицами в Польше и Литве, поступает из возобновляемых источников энергии. Это всего лишь несколько примеров того, что нам удалось сделать в рамках реализации нашей стратегии „Миссия устойчивого развития 2025“ и плана действий NetZeroby40“, — перечислила Дарья Саар некоторые моменты истории успеха в области устойчивого развития в Эстонии.
„Помимо темы экологической устойчивости, мы в сотрудничестве с Junior Achievement Eesti вносим свой вклад в развитие предпринимательского духа у сегодняшних гимназистов и способствуем их подготовке к выходу на рынок труда. В нашем совместном хакатоне идей устойчивого развития Youth Empowered ежегодно принимают участие несколько сотен молодых людей со всей Эстонии“, — добавила Саар.
„Оказание положительного воздействия на окружающую среду и поддержка социально-экономического развития сообществ имеет центральное значение для дальнейшего роста Coca-Cola HBC во всех странах, где компания осуществляет свою деятельность. Мы и впредь будем стремиться к более устойчивому будущему. К 2040 году мы намерены добиться нулевых выбросов во всей цепочке ценностей Coca-Cola HBC и достичь наших целей в области устойчивого развития „Миссия 2025“, которые включают более эффективное использование воды и уменьшение упаковки у нашей продукции“, — сказала Дарья Саар.
В 2022 году Форум ответственного предпринимательства присвоил Coca-Cola HBC Eesti AS золотой знак в рамках индекса CSR.
Coca-Cola HBC — ориентированная на рост компания по продаже безалкогольных и алкогольных напитков, кофе и минеральной воды, а также стратегический партнёр по розливу The Coca-Cola Company. В Эстонии предприятие обеспечивает работой более 60 человек в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и на Сааремаа.
Coca-Cola HBC в регионе Польши и стран Балтии является одним из бизнес-подразделений концерна Coca-Cola HBC AG. Вместе с партнёрами Coca-Cola HBC обслуживает более 600 миллионов потребителей.