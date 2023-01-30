Coca-Cola HBC получила престижный титул Доу-Джонса в области устойчивого развития

„Это очень высокое признание, но также и большая ответственность. Мы понимаем, что предстоит ещё много работы, при этом мы очень зависим от партнёрских отношений. Поэтому мы благодарим наших клиентов, поставщиков и деловых партнёров за их постоянную поддержку в разработке инновационных решений, которые помогают нам справляться с серьёзными вызовами“, — прокомментировала Дарья Саар, руководитель по связям с общественностью и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Эстонии.

„Например, в сотрудничестве с Eesti Taaskasutusorganisatsioon и Eesti Pandipakend в 2021 году в Эстонии было переработано 88% ПЭТ-упаковки. Также стоит отметить, что подразделение Coca-Cola HBC в Польше и странах Балтии за последние 10 лет сократило выбросы CO 2 на 45%. 100% электроэнергии, используемой нашими производственными единицами в Польше и Литве, поступает из возобновляемых источников энергии. Это всего лишь несколько примеров того, что нам удалось сделать в рамках реализации нашей стратегии „Миссия устойчивого развития 2025“ и плана действий NetZeroby40“, — перечислила Дарья Саар некоторые моменты истории успеха в области устойчивого развития в Эстонии.

„Помимо темы экологической устойчивости, мы в сотрудничестве с Junior Achievement Eesti вносим свой вклад в развитие предпринимательского духа у сегодняшних гимназистов и способствуем их подготовке к выходу на рынок труда. В нашем совместном хакатоне идей устойчивого развития Youth Empowered ежегодно принимают участие несколько сотен молодых людей со всей Эстонии“, — добавила Саар.