История женщины из Раквере: „Мужчина бросал меня об стену“. Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие?(12)
Говоря о домашнем насилии, мы часто слышим или видим истории, в которых человек подвергается абьюзу на протяжении долгого времени. Своей историей согласилась поделиться Кятли, которой выпало задержаться в таких отношениях на целых семь лет. Почему жертвы остаются в абьюзивных отношениях годами? Читайте в материале RusDelfi.
История Кятлин
Сложно подобрать эпитеты, чтобы как-то охарактеризовать происходившее с Кятлин за семь лет отношений с мужчиной, из которых несколько лет она была за ним замужем. Женщина живет в Раквере, сейчас ей 34 года.
„В моем детстве было обычным делом, когда родители давали ремня, - начинает она свой рассказ. - Но ничего подобного тому, что я испытала с мужем, со мной раньше не происходило“.
Отец Кятлин был и до сих пор остается алкоголиком. „Возможно, на мой выбор мужчины повлияло то, что у меня никогда не было полноценного отца, - размышляет она. - Но, кстати, мой бывший муж вообще не пил“.