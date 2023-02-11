История женщины из Раквере: „Мужчина бросал меня об стену“. Почему так сложно выйти из отношений, в которых есть насилие?

История Кятлин

Сложно подобрать эпитеты, чтобы как-то охарактеризовать происходившее с Кятлин за семь лет отношений с мужчиной, из которых несколько лет она была за ним замужем. Женщина живет в Раквере, сейчас ей 34 года.

„В моем детстве было обычным делом, когда родители давали ремня, - начинает она свой рассказ. - Но ничего подобного тому, что я испытала с мужем, со мной раньше не происходило“.

Отец Кятлин был и до сих пор остается алкоголиком. „Возможно, на мой выбор мужчины повлияло то, что у меня никогда не было полноценного отца, - размышляет она. - Но, кстати, мой бывший муж вообще не пил“.

C будущим супругом женщина познакомились в 2013-м году.