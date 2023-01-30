Департамент: налоговыми льготами могут воспользоваться только те беженцы, которые являются налоговыми резидентами Эстонии
Граждане Украины и члены их семей, прибывшие в Эстонию вследствие войны, могут ходатайствовать о временной защите, которая дает им право на работу в Эстонии, но также и обязанность платить налоги с получаемого дохода. Однако налоговыми льготами могут воспользоваться только те беженцы, которые являются налоговыми резидентами Эстонии.
По словам руководителя службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых нерезидентам, Кристель Илумяэ, сейчас до периода подачи деклараций о доходах, подходящее время пересмотреть данные своего налогового резидентства.
„Чтобы воспользоваться возможными налоговыми льготами, как военным беженцам, так и всем остальным, кто изменил государство проживания и получил доход в Эстонии, следует обратиться в Налогово-таможенный департамент для определения своего налогового резидентства, после чего с февраля появится возможность подачи декларации о доходах“.
Определение резидентства важно потому, что доходы лица в Эстонии и за рубежом облагаются налогом, и окончательное обязательство по подоходному налогу определяется в государстве резидентства. Для этого резиденты Эстонии должны декларировать в декларации о доходах все свои доходы, независимо от того, в каком государстве они были получены, а также подоходный налог был уплачен в Эстонии или за рубежом. Резидентство также определяет право на определенные налоговые льготы, пособия и преимущества, включая расчет не облагаемого налогом дохода.
Налоговый резидент Эстонии - это лицо, постоянно проживающее в Эстонии или находящееся в Эстонии не менее 183 дней в течение 12 последовательных календарных месяцев. В случае государств, с которыми Эстония заключила договор об избежание двойного налогообложения подоходным налогом, определение резидентства зависит также от того, находится ли, например, семья человека в Эстонии или осталась за границей. Между Эстонией и Украиной заключен договор об избегании двойного налогообложения.
По данным Налогово-таможенного департамента, в 2022 году 32080 граждан Украины получали облагаемый в Эстонии налогом доход. Из них 17474 человек начали получать облагаемый налогом доход после 24 февраля 2022 года, на основании чего можно сделать вывод, что это бежавшие от войны люди, которые впоследствии вошли на эстонский рынок труда.
„Мы призываем людей проверить в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента информацию о своем резидентстве, о декларируемых выплатах, и используемых не облагаемых налогом доходах. Подать заявление для определения резидентства можно уже сегодня, независимо от даты начала декларирования доходов“, - пояснила Илумяэ.
„Декларирование доходов физических лиц в Эстонии начинается с 15 февраля. Если у человека есть эстонский личный код и возможность аутентификации, например, с помощью ID-карты, он может подать декларацию о доходах в среде электронных услуг. Возможный возврат подоходного налога рассчитывается автоматически, для этого не нужно приходить в бюро обслуживания. При наличии верных контактных данных и информации о банковском счёте возврат излишне уплаченного подоходного налога также будет осуществляться автоматически“, - добавила она.
Заявление об определении резидентства физического лица (форма R) удобнее всего можно подать в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента. Заявление также можно отправить подписанное цифровой подписью на адрес электронной почты emta@emta.ee или подать подписанное заявление на бумажном носителе в наиболее подходящем бюро обслуживания.
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