ГАЛЕРЕЯ | Активный этап военных сборов Okas подошел к концу

„Репутация Кайтселийта держится на плечах его членов и отношения добровольцев к своим обязательствам. – сказал командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги. – Поэтому я благодарю всех тех, кто выполнил свой долг и поспособствовал успешному течению сборов. Тем, кто не явился без уважительной причины, советую задуматься о том, стоит ли им оставаться в рядах Кайтселийта. Один за всех и все за одного – наше неписанное правило. Если человек не приходит по повестке, то и на войне на его нельзя будет положиться“.

Проверочные сборы разбиты на два этапа. В ходе активной фазы в промежутке с 26 по 29 января бойцы освежали различные навыки, проходили дополнительную оружейную подготовку и отрабатывали тактику малых подразделений.

Второй этап будет проходить в гибком формате и он продлится до 23 февраля. Это означает, что 36 бойцов отпустят домой, но они будут должны быть готовы вернуться на службу в течение установленного срока. В период ожидания военнослужащие смогут заниматься личными делами и ходить на работу. Эти дни также идут в зачет положенной резервистам компенсации.

Проверочные сборы Okas проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Помимо этого подразделения территориальной обороны отработают выполнение боевых задач и сохранение боеготовности в течение длительного периода времени.

Проверочные сборы носят учебный характер, непосредственная угроза безопасности Эстонии отсутствует.

Силы обороны и Кайтселийт отвечают за то, чтобы государство было готово к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также практиковаться в защите страны на учениях.

Силы обороны регулярно проводят не только проверочные сборы, но и большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней) вроде Siil («Ёж“) и Kevadtorm («Весенний шторм“).