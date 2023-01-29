Если ваша входная дверь мешает соседям, вам нужно срочно ее поменять(5)
Катерина купила квартиру в старом панельном доме, но даже не догадывалась о таком ее дефекте, как неправильно установленная входная дверь. Об этом недостатке женщина узнала, когда соседка пожаловалась в пожарную инспекцию, которая Катерину обязала сменить дверь. Такая проблема не единична, с ней могут столкнуться и другие жители многоэтажек, пишет „МК-Эстония“.
Проблема прежде всего касается тех домов, где входные двери в соседние квартиры расположены под углом в 90 градусов относительно друг друга. В оригинальных проектах таких домов двери открывались внутрь квартир, поэтому подобной проблемы не было.
„В советское время при строительстве домов двери открывались внутрь квартиры и соответствовали проектам. Спустя время люди начали самовольно менять двери на новые, не соблюдая основные нормы, – говорит инспектор Спасательного департамент Анна Ренжина. – Если же обе двери соседних квартир установлены неправильно и не соответствуют проекту и нормам, то может быть и так, что должны будут менять двери обе квартиры. Но тут все индивидуально. При изменении проекта все решения нужно согласовывать со Спасательным департаментом. Спасательный департамент может предложить определенные решения в зависимости от конкретной ситуации“.
До первой жалобы
Хотя такая проблема существует во многих домах, у пожарных инспекторов нет возможности проверить все двери. Но если поступает сигнал, инспекторы на него реагируют.
„При получении такого вида жалобы Спасательный департамент делает осмотр на месте, после чего выдает предписание, в котором указан срок, к которому надо нарушение исправить. Срок обговаривается с человеком заранее. Штраф, указанный в предписании, выписывается в случае невыполнения условий. Он может составить 3200 евро. А его оплата не отменяет необходимости выполнения предписания, – говорит инспектор. – Но чтобы проинспектировать на этот счет всю Эстонию сразу в рамках кампании, людских ресурсов у нас нет. Ведь дело не огранивается одной лишь выпиской штрафа. Перед этим надо соблюсти ряд юридических нюансов: составить протокол, выслушать мнения, возражения, потом только выписать предписание и, если предписание в срок не выполнено, оштрафовать. Цель Спасательного департамента не штрафовать как можно больше людей, а обезопасить им жизнь и дать возможность исправить нарушение“.
В случае Катерины именно сигнал от соседей и стал толчком для проверки. А началось все с конфликта других соседей, в результате которого Спасательный департамент осмотрел весь дом и сделал предписание поменять замки в дверях, которые находятся в общих коридорах.
„Мы уже купили замок с бабочкой и хотели поменять, чтобы изнутри дверь открывалась без ключа. Но в один прекрасный день наша соседка без нашего согласия просто демонтировала эту дверь, т. к., по всей видимости, не поняла сути предписания. Ну и заодно нажаловалась на нас в инспекцию, т. к. наша дверь, по ее мнению, не соответствовала пожарной безопасности. Квартиру мы уже купили с этой дверью. Приехал пожарный инспектор, сделал замеры, и, как оказалось, действительно, наша дверь при полном открытии перекрывает соседскую больше, чем это допустимо в случае пожарной ситуации. Нам сделали предписание заменить дверь, иначе – штраф. Но двери так стоят почти у всей Эстонии“, – говорит Катерина.
Миллиметры раздора
В предписании, которое сделал Спасательный департамент, говорится, что, согласно первоначальному проекту дома, входная дверь квартиры Катерины открывалась внутрь. Теперь же новая защитная дверь открывается наружу и не в сторону пустой стены, что было бы правильно, а к выходу соседей. При открытии дверь квартиры сужает ширину выхода из соседней квартиры до 690 мм. Это препятствует безопасной эвакуации людей в случае пожара.
„В соответствии с действующим законодательством, в месте расположения выхода допускается минимальная ширина пути эвакуации и ширина выхода в 850 мм“, – говорится в предписании.
Кроме того, по правилам пожарной безопасности, при обычном использовании входная дверь должна открываться минимум на 90 градусов.
Катерина добавляет, что получила предписание еще два года назад, но не стала менять дверь, а была готова оплатить штраф. Однако и после уплаты штрафа дверь все равно пришлось бы менять. Но, так как Катерина за два года дверь не сменила, теперь она должна заплатить 500 евро. На момент подготовки статьи женщина уже заказала новую дверь, которая будет открываться в сторону пустой стены.
„Данная проблема существует во многих домах. Статистики нет, – говорит инспектор Анна Ренжина. – Дверь, расположенная на пути эвакуации и пути выхода, не должна препятствовать эвакуации и выходу соседей из других квартир. Также дверь должна открываться не менее чем на 90 градусов. Поручни могут выступать до 10 см от стены без уменьшения свободной ширины. Входные двери должны открываться внутрь квартиры за исключением случаев, когда расстояние между дверями составляет 2 м и более. Это объясняется необходимостью создания нужной ширины пути эвакуации как для выходящих из здания, так и для входящих в него спасателей. Нормы расписаны в tuleohutuse seadus, стандарте EVS 812–7:2018 и в действующем проекте здания. Проекты можно найти в городском архиве“.
В соответствии с проектом и делает проверку Спасательный департамент, поскольку действующий проект, независимо от времени постройки здания, содержит ответы на все вопросы. Если жильцы что-то перестроили, переделали, переломали не по проекту, то на каждое действие должен быть соответствующий документ, подтвержденный подписью чиновника или специалиста, отвечающего за безопасность.
Изменение проема двери, изменения двери так, чтобы она открывалась внутрь или на противоположную сторону от двери соседей – все варианты могут использоваться в зависимости от конкретного случая. Все изменения необходимо фиксировать в проекте.
Скрытый дефект при покупке?
Может ли Катерина в данном случае предъявить претензию прежнему владельцу квартиры за неправильно установленную дверь?
„Все зависит от того, сколько прошло лет с момента передачи квартиры. Хотя недостаток квартиры может выясниться и позже. О нем надо сразу сообщить прежнему владельцу, детально описав проблему. Затем можно будет предъявить требование, – говорит присяжный адвокат Евгений Твердохлебов. – Но вот выяснился ли этот недостаток или был сразу известен – это вопрос. Ведь человеку сразу видно, что дверь перегораживает вход в соседнюю квартиру. Какое решение принял бы суд в итоге, предсказать невозможно. Поэтому я бы руководствовался чисто денежным критерием. Если обращение в суд, оплата адвоката и все споры по переносу двери будут дороже, чем сам перенос, то тогда я бы не советовал обращаться“.
Если судопроизводство все же начато, то прежний владелец квартиры, защищаясь, может предъявить акт (если такой имеется) о том, что уже после смены двери, но до продажи квартиры, инспекция все проверяла, и ее все устраивало.
„Если недостаток был скрытым, т. е. невидимым, и были бы доказательства того, что продавец о нем знал, но не сообщил покупателю, то тогда может применяться десятилетний срок давности, поскольку вещь, т. е. квартира, не соответствует договору купли-продажи. Но тут вопрос: с какого момента будет исчисляться этот десятилетний срок. Возможно, даже с того момента, когда покупатель узнал о недостатке. В таком случае общий срок, когда можно предъявлять требования, увеличится, если с момента покупки уже прошло несколько лет“, – добавляет присяжный адвокат.
Он уточняет, что для более конкретных деталей лучше обращаться за юридической помощью.
Без разрешения, но по правилам
„Для смены двери не требуется согласования с квартирным товариществом или с горуправой, но собственник должен учитывать всю проектную документацию дома и требования пожарной безопасности. Если же при смене двери меняется ее проем, то тут уже должен быть план перестройки, и надо исходить из строительного кодекса, в котором действуют другие требования“, – говорит юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева.
Если же раньше дверь квартиры открывалась внутрь, а новую дверь владелец хочет сделать открывающейся наружу, то тогда он должен изучить проекты дома и выполнить все согласно их требованиям. Проекты можно найти в городских архивах, например, через Таллиннский департамент городского планирования.
„Всегда можно обратиться в департамент и уточнить, нужны ли для конкретного изменения какие-то соглашения или проекты. Собственники должны учитывать не только свои права, но и то, что они живут в многоквартирных домах, где есть свои требования“, – говорит Ирина Рева.
Она отмечает, что в Союз квартирных товариществ никто о подобных проблемах не сообщал.
„Но у нас был случай, когда КТ хотело обязать всех квартирособственников поменять двери своих квартир в соответствии с проектом реконструкции дома. Тогда пришли к выводу, что обязать жителей поменять все двери нельзя. Но если в будущем какой-либо владелец квартиры в этом доме сам созреет поменять дверь, то он должен будет менять ее в соответствии с новым проектом, в котором уже утвержден конкретный тип дверей и который согласован со Спасательным департаментом“, – говорит юрист Союза квартирных товариществ.