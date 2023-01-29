Если ваша входная дверь мешает соседям, вам нужно срочно ее поменять

В случае Катерины именно сигнал от соседей и стал толчком для проверки. А началось все с конфликта других соседей, в результате которого Спасательный департамент осмотрел весь дом и сделал предписание поменять замки в дверях, которые находятся в общих коридорах.

„При получении такого вида жалобы Спасательный департамент делает осмотр на месте, после чего выдает предписание, в котором указан срок, к которому надо нарушение исправить. Срок обговаривается с человеком заранее. Штраф, указанный в предписании, выписывается в случае невыполнения условий. Он может составить 3200 евро. А его оплата не отменяет необходимости выполнения предписания, – говорит инспектор. – Но чтобы проинспектировать на этот счет всю Эстонию сразу в рамках кампании, людских ресурсов у нас нет. Ведь дело не огранивается одной лишь выпиской штрафа. Перед этим надо соблюсти ряд юридических нюансов: составить протокол, выслушать мнения, возражения, потом только выписать предписание и, если предписание в срок не выполнено, оштрафовать. Цель Спасательного департамента не штрафовать как можно больше людей, а обезопасить им жизнь и дать возможность исправить нарушение“.

Хотя такая проблема существует во многих домах, у пожарных инспекторов нет возможности проверить все двери. Но если поступает сигнал, инспекторы на него реагируют.

„В советское время при строительстве домов двери открывались внутрь квартиры и соответствовали проектам. Спустя время люди начали самовольно менять двери на новые, не соблюдая основные нормы, – говорит инспектор Спасательного департамент Анна Ренжина. – Если же обе двери соседних квартир установлены неправильно и не соответствуют проекту и нормам, то может быть и так, что должны будут менять двери обе квартиры. Но тут все индивидуально. При изменении проекта все решения нужно согласовывать со Спасательным департаментом. Спасательный департамент может предложить определенные решения в зависимости от конкретной ситуации“.

Проблема прежде всего касается тех домов, где входные двери в соседние квартиры расположены под углом в 90 градусов относительно друг друга. В оригинальных проектах таких домов двери открывались внутрь квартир, поэтому подобной проблемы не было.

„Мы уже купили замок с бабочкой и хотели поменять, чтобы изнутри дверь открывалась без ключа. Но в один прекрасный день наша соседка без нашего согласия просто демонтировала эту дверь, т. к., по всей видимости, не поняла сути предписания. Ну и заодно нажаловалась на нас в инспекцию, т. к. наша дверь, по ее мнению, не соответствовала пожарной безопасности. Квартиру мы уже купили с этой дверью. Приехал пожарный инспектор, сделал замеры, и, как оказалось, действительно, наша дверь при полном открытии перекрывает соседскую больше, чем это допустимо в случае пожарной ситуации. Нам сделали предписание заменить дверь, иначе – штраф. Но двери так стоят почти у всей Эстонии“, – говорит Катерина.

Миллиметры раздора

В предписании, которое сделал Спасательный департамент, говорится, что, согласно первоначальному проекту дома, входная дверь квартиры Катерины открывалась внутрь. Теперь же новая защитная дверь открывается наружу и не в сторону пустой стены, что было бы правильно, а к выходу соседей. При открытии дверь квартиры сужает ширину выхода из соседней квартиры до 690 мм. Это препятствует безопасной эвакуации людей в случае пожара.

„В соответствии с действующим законодательством, в месте расположения выхода допускается минимальная ширина пути эвакуации и ширина выхода в 850 мм“, – говорится в предписании.

Кроме того, по правилам пожарной безопасности, при обычном использовании входная дверь должна открываться минимум на 90 градусов.

Катерина добавляет, что получила предписание еще два года назад, но не стала менять дверь, а была готова оплатить штраф. Однако и после уплаты штрафа дверь все равно пришлось бы менять. Но, так как Катерина за два года дверь не сменила, теперь она должна заплатить 500 евро. На момент подготовки статьи женщина уже заказала новую дверь, которая будет открываться в сторону пустой стены.