Reuters: страны Балтии закупали российский сжиженный нефтяной газ и продавали Украине

Данные Reuters показывают, что доля российского газа в Латвии в прошлом году превысила 90% импорта, а общий объем продаж сжиженного нефтяного газа в Латвию, Литву и Эстонию увеличился со 159 000 тонн в 2021 году до 331 000 тонн в 2022 году, пишет „МК-Эстония“.

Только в декабре Латвия и Литва поставили в Украину около 15 000 тонн нефтяного газа, что составляет 15% от общего объема импорта сжиженного нефтяного газа в Украину в этом месяце.

Причина, по которой Украина покупает российский газ из стран Балтии, заключается в разнице в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с ценами, предлагаемыми Польшей и Румынией, сообщил Reuters один из источников.

Сжиженный нефтяной газ (в отличие от сжиженного природного газа) в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и для производства продуктов нефтехимии. Его экспорт из России не подлежит санкциям.

„Reuters“ напоминает, что Латвия, Литва и Эстония активно поддерживают санкции против России в связи с развязанной ею в Украине войной, а также ужесточили визовый режим для граждан России.