29.01.2023, 12:45
Глава МИД Эстонии предложил ввести в отношении России ряд новых ограничений(44)
ФОТО: | Delfi Meedia
Перечень санкций в отношении России должен быть расширен, считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
„Эстония ранее требовала и продолжит требовать введения санкций в отношении российской ядерной энергетики. Об этой цели мы вели переговоры на этой неделе с польскими и балтийскими коллегами.
К тому же необходим полный запрет в системе SWIFT для российских банков, российских пропагандистских каналов, золотодобывающего и металлургического бизнеса.
И ценовой потолок продажи в мире российской нефити должен быть ниже, чем до сих пор“, - написал Рейнсалу в социальных сетях.