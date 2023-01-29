Глава МИД Эстонии предложил ввести в отношении России ряд новых ограничений

„Эстония ранее требовала и продолжит требовать введения санкций в отношении российской ядерной энергетики. Об этой цели мы вели переговоры на этой неделе с польскими и балтийскими коллегами.

К тому же необходим полный запрет в системе SWIFT для российских банков, российских пропагандистских каналов, золотодобывающего и металлургического бизнеса.

И ценовой потолок продажи в мире российской нефити должен быть ниже, чем до сих пор“, - написал Рейнсалу в социальных сетях.