29.01.2023, 10:48
Предприятие Tallinna Vesi сообщило, когда все потребители получат счетчики воды с дистанционным считыванием
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Tallinna Vesi постепенно переходит на счетчики воды с дистанционным считыванием, что избавит людей от необходимости ежемесячно присылать показания, пишет rus.err.
В конце прошлого года первая тысяча клиентов уже получила новые умные счетчики, и в этом году их установка продолжится повышенными темпами, передает пресс-служба столичного водоканала.
Планируется, что к 2026 году весь регион обслуживания Tallinna Vesi будет охвачен счетчиками воды с дистанционным считыванием.
Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.