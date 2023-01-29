Экономика
29.01.2023, 10:48

Предприятие Tallinna Vesi сообщило, когда все потребители получат счетчики воды с дистанционным считыванием

 
Счетчик воды с дистанционным считыванием
Счетчик воды с дистанционным считыванием
ФОТО: Raivo Tasso | Delfi Meedia

Компания Tallinna Vesi постепенно переходит на счетчики воды с дистанционным считыванием, что избавит людей от необходимости ежемесячно присылать показания, пишет rus.err.

В конце прошлого года первая тысяча клиентов уже получила новые умные счетчики, и в этом году их установка продолжится повышенными темпами, передает пресс-служба столичного водоканала.

Планируется, что к 2026 году весь регион обслуживания Tallinna Vesi будет охвачен счетчиками воды с дистанционным считыванием.

Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.

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