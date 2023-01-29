Предприятие Tallinna Vesi сообщило, когда все потребители получат счетчики воды с дистанционным считыванием

В конце прошлого года первая тысяча клиентов уже получила новые умные счетчики, и в этом году их установка продолжится повышенными темпами, передает пресс-служба столичного водоканала.

Планируется, что к 2026 году весь регион обслуживания Tallinna Vesi будет охвачен счетчиками воды с дистанционным считыванием.

Дистанционные водомеры будут установлены всем частным лицам и предприятиям, напрямую заключившим договор с Tallinna Vesi.