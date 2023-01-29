Конкурс признания работников образования района Хааберсти ждет номинантов

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, цель конкурса – отметить людей, отличившихся своей деятельностью в сфере образования в течение года. „Это хорошая возможность отметить тех, чья работа была выдающейся и важной для детей и молодежи района Хааберсти, отметить тех, кто внес важный вклад в развитие образования района“, — сказал старейшина и призвал отметить работников образования, которые ежедневно имеют дело с нашими детьми.

Номинантов на награды района Хааберсти ждут в шести категориях: „Руководитель года в образовательном учреждении района“, „Лучший учитель года в детском саду района », „Лучший учитель года в общеобразовательной школе района », „учитель года в школе района с самым большим трудовым стажем“, „Лучший помощник учителя в детском саду района » и „Лучший специалист опорных услуг в учреждении образования района“.

При подаче кандидатов необходимо указать информацию о представляемом лице (контактные данные, организация, должность и стаж работы в организации). Также должен быть перечислен обзор профессиональной деятельности номинанта вместе с аргументированным предложением, в котором нужно указать чем он отличился в прошлом году, а также имя, фамилия и контактные данные представляющего кандидата на конкурс.

Представить кандидатов на конкурс признания могут все активные жители и организации. Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года. Предложения по кандидатурам просим направлять по электронной почте: Kaidi.Liive@haabersti.ee , ключевое слово „конкурс признания“.